Hürzeler je z Rutterova příchodu nadšený: Má v sobě něco výjimečného, bude skvělým hráčem

Fabian Hürzeler (31) se nedávno dočkal rekordního příchodu v podobě Georginia Ruttera (22). Manažer Brightonu očekává, že francouzský útočník bude pro jeho tým skutečně klíčovým prvkem, a zvažuje, zda mu debut v novém dresu umožní už v sobotu proti Manchesteru United.

Rutter přišel do Brightonu v pondělí z druholigového Leedsu za rekordních 40 milionů liber. Hürzeler je přesvědčen, že nová tvář rychle zapadne do týmu.

"Musíme počkat, jak se adaptuje. Je to trochu Němec, trochu Brit a trochu Francouz, takže má v sobě mix všeho. Hodně se směje a myslím, že se rychle začlení do kolektivu, to je nejdůležitější," odpověděl trenér na otázku, zda by se útočník mohl zapojit už do sobotního zápasu proti United na Amex Stadium.

"Jsem přesvědčen, že jeho přístup k práci s míčem a jeho kvalita v držení míče nám na hřišti pomůže. Má v sobě něco zvláštního, znám ho ještě z doby, kdy hrál za Hoffenheim, sledoval jsem jeho cestu. Pro Brighton bude skvělým hráčem a jsem rád, že ho mám v týmu," dodal mladý kormidelník.

Hürzeler se stal nejmladším stálým manažerem v historii Premier League, když v červnu nahradil Roberta De Zerbiho. Bývalý kouč St. Pauli zahájil své působení ve velkém stylu přesvědčivou výhrou na hřišti Evertonu. Trenér se však odmítl nechat v Goodison Parku vítězstvím unést a pečlivě se připravoval i na svůj první domácí zápas v novém působišti.

"Samozřejmě jsme za tento start vděční. Je to pro nás velmi důležité. Ale velmi rychle jsem se vrátil do práce a soustředím se na další zápas. Těším se na setkání s našimi fanoušky, jde o to, aby byli hrdí. Naší povinností je přinést na hřiště intenzitu, energii, která se přenese na příznivce," řekl lodivod.

"Budeme se snažit dát fanouškům dárek v podobě vítězství, ale víme, že nás čeká těžký soupeř. Manchester United má skvělé hráče i trenéra, bude to pro nás velká výzva," dodal.