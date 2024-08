Brighton zúročil letité zpeněžování hráčů. Sedmým letním příchodem je rekordní posila Rutter

Brighton byl v posledních letech znám hlavně pro um ve zpeněžování hráčů. Za předešlé dvě sezony byli Racci navzdory četným příchodům do kádru v plusu 164 milionů eur, pro ročník 2024/25 se rozhodli vše zainvestovat zpátky s ambicemi na pohárovou Evropu. Zatím poslední akvizice je zároveň tou nejdražší v historii klubu, útočník Georginio Rutter (22) přišel z Leedsu za 46 milionů eur.

Rutter se s Brightonem dohodl na pětileté smlouvě, dohoda mu zajistila přesun z druhé nejvyšší soutěže do Premier League. Francouz v minulé sezoně vstřelil za Leeds sedm gólů a přidal 16 asistencí poté, co v lednu 2023 přišel z německého Hoffenheimu taktéž za částku přesahující 40 milionů eur.

"Georginio je hráč, který dokáže zvednout fanoušky ze sedadel, a v minulé sezoně v Leedsu skutečně ukázal, co v anglickém fotbale dokáže. Vím o něm už od dob, kdy hrál v Německu za Hoffenheim. Nyní ho musíme začlenit do týmu, těšíme se na spolupráci s ním," řekl trenér Fabian Hürzeler.

Rutter je sedmým podpisem Brightonu v letním přestupovém období. Přišel dva dny poté, co jeho nový klub v úvodním utkání sezony porazil v Goodison Parku Everton 3:0. Celkem již Racci během tohoto transferového okna zainvestovali 170 milionů eur.

V Rennes prošel Rutter mládežnickými kategoriemi a do prvního týmu se probojoval v roce 2020, než se přesunul do již zmíněného Hoffenheimu. V roce 2023 vypadl s Leedsem z Premier League, ale v minulé sezoně zaujal výkony v Championship. K postupu však klubu nepomohl. Ve finále play off totiž se spoluhráči prohrál 0:1 se Southamptonem.