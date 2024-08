Ilkay Gündogan se po roce vrací zpět do Manchesteru, se City podepíše roční kontrakt

Manchester City bude mít znovu k dispozici německého záložníka Ilkaye Gündogana (33), který v minulé sezoně oblékal dres Barcelony. S jejím novým trenérem Hansim Flickem, jenž nahradil Xaviho, však přišly posily do záložní řady, Gündogan se mu navíc údajně nehodil do systému. Proto se hráč rozhodl k návratu do týmu anglického mistra, s nímž podle listu Daily Mail podepíše roční smlouvu se stejně dlouhou opcí.

Jakmile prosákly zprávy o tom, že Gündogana na Camp Nou nechtějí, ihned se začaly objevovat zprávy o možném návratu do City. Jeho kouč Pep Guardiola dal přestupu zelenou, vše tak záleželo na rozhodnutí samotného fotbalisty. Ten nakonec upřednostnil úřadujícího vítěze Ligy mistrů a Premier League před nabídkami z Arabského poloostrova a jako volný hráč se přesouvá zpět do Anglie.

V Manchesteru strávil před odchodem do Barcelony dlouhých sedm sezon, ve kterých se vypracoval do pozice klíčového hráče týmu. Se City se mu podařilo vyhrát 14 trofejí včetně té nejprestižnější v Lize mistrů, kde ve finále ročníku 2022/23 odehrál svůj poslední zápas za tým před přesunem do Španělska.

V Barceloně patřil zkušený záložník v minulé sezoně mezi největší opory týmu. V lize si připsal 36 startů, ve kterých vsítil pět branek, k nim přidal devět asistencí. S novým trenérem katalánského klubu se však nedohodl na své pozici v týmu a neobjevil se ani v nominaci na úvodní zápas nového ročníku proti Valencii, oficiálně kvůli zranění hlavy.

Vedení klubu k tomu dotáhlo příchod Daniho Olma z Lipska. Gündogan rovněž představoval velkou finanční zátěž pro rozpočet, v minulé sezoně totiž činila jeho gáže podle španělských médií víc než pět procent všech platových výdajů Barcelony. Do Anglie nyní odejde zadarmo.

Manchester City jeho příchod velmi uvítá, jelikož klub nedávno opustil útočník Julian Álvarez, který zamířil do Atlétika Madrid. Guardiolovi bude chybět také talentovaný Nor Oscar Bobb, jenž si při tréninku přivodil zlomeninu nohy, kvůli níž přijde o první polovinu sezony. Gündogan přiletí do Manchesteru v podvečer soukromým letadlem a zvýší tak možnosti anglického celku v záloze, jejíž býval nedílnou součástí.