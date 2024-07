Ipswich se plácl přes kapsu. Příchodem Hutchinsona z Chelsea překonal klubový rekord

Hutchinson se vrací do známého prostředí.

Omari Hutchinson (20) se vrací z Chelsea do Ipswiche Town, kterému v minulé sezoně pomohl k postupu do Premier League. The Tractor Boys londýnskému klubu zaplatí 20 milionů liber, což je nový klubový rekord. Ofenzivní hráč ve známém prostředí uzavřel pětiletou smlouvu.

Dvojnásobný reprezentant Jamajky v loňském ročníku nastoupil do 44 zápasů League Championship, ve kterých si připsal 10 gólů a šest asistencí, výraznou měrou se tak podílel na druhém místě nováčka a jeho senzačním postupu do nejvyšší anglické soutěže.

"Jsme rádi, že se nám podařilo přivést Omariho zpět na trvalý přestup," pochvaluje si manažer Kieran McKenna, pro něhož byl Hutchinson přestupovou prioritou. "Myslíme si, že Omari je fantastický hráč a člověk, kterého bychom v klubu měli mít pro dlouhodobou budoucnost. Má hlad se zlepšovat a ukázat, že může úspěšně působit v Premier League," doplnil.

Hutchinson se loučí s Chelsea po dvou letech, během nichž si za první tým připsal dva soutěžní starty. Před příchodem k Blues působil v jiných londýnských klubech Arsenalu a Charltonu Athletic.