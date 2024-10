Jaroš o debutu: Jako kluk o tom sníte. Bylo to stresující, ale dokázal jsem udržet čisté konto

Brankář Vítězslav Jaroš (23) měl z debutu v dresu Liverpoolu v 7. kole anglické ligy proti Crystal Palace úchvatný pocit. V rozhovoru pro klubový web přiznal, že zároveň byl pro něj trochu stresující, jelikož do hry zasáhl až v 79. minutě, kdy vystřídal zraněného Alissona. I tak udržel nulu a přispěl k výhře 1:0.

Příbramský odchovanec se v Premier League představil jako první český gólman od konce kariéry Petra Čech v roce 2019. "Je to úchvatný pocit, o něčem takovém jako kluk sníte. Samozřejmě to bylo trochu stresující, když jdete do hry až ke konci zápasu, jelikož to bylo nahoru dolů. Dokázal jsem ale udržet čisté konto a získali jsme tři body. Parádní," uvedl Jaroš.

Trenér Arne Slot mu před střídáním nic zvláštního neřekl. "Myslím si, že to tak je lepší, protože už tak máte hlavu v jednom kole. Říkali mi vem si dres, chrániče a tak podobně. Moc toho nenamluvili," popsal Jaroš, který v jarní části minulé sezony získal se Štýrským Hradcem double za triumf v rakouské lize i poháru.

"Musíte se zkoncentrovat a rovnou do toho skočit. Do zápasu jsem se dostal o něco rychleji vzhledem k tomu, že hned po mém příchodu na hřiště zahrávali standardku a prvních pět minut nás tlačili," prohlásil český reprezentant.