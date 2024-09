Kdepak psanec, hrdina. Fanoušci West Hamu vyvolávali Součkovo jméno. Nádhera, přiznal

Jednou je za hrdinu, jindy mu fandové spílají. Tentokrát si záložník West Hamu Tomáš Souček (29) užíval pozitivní reakce a byl za hvězdu. Kladivářům totiž jeho gól zajistil remízu 1:1 na půdě Brentfordu v utkání Premier League. Fanoušci pak jméno českého reprezentanta nadšeně vyvolávali a ten byl šťastný. Po utkání pak daroval Souček dres malému klučinovi v hledišti a udělal mu obrovskou radost.

Začátek zápasu West Hamu nevyšel a brzy prohrával. Souček si ovšem užíval, že je v základní sestavě a pral se o každý míč. "Jsem rád, že mi trenér věří a mohl jsem nastoupit. Když pak fanoušci vyvolávali moje jméno, byla to nádhera," svěřil se klubovému webu po utkání. Na kontě má od ledna 2020, kdy do Anglie přišel ze Slavie, 34 přesných zásahů. Odehrál přitom 215 utkání.

"Tenhle klub pro mě hodně znamená. Jsem tu už skoro pět let a miluji ten pocit, když za West Ham vstřelím gól. Doufám, že jich bude ještě mnoho," vyznal se kapitán české reprezentace. "Samozřejmě jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát, ale vzhledem k tomu, jak zápas začal, tak je výsledek dobrý. Bylo velmi frustrující inkasovat tak brzy, ale dostali jsme se do hry, bojovali jsme. Byla tam vášeň i adrenalin. Za výkon jsme byli odměněni vyrovnávacím gólem," pokračoval v hodnocení duelu Souček.

Souček skóroval po spolupráci dua Lucas Paquetá – Jarrod Bowen, po níž následovala střela Michaila Antonia. Tu gólman vyrazil a pak přišla chvíle českého záložníka k úspěšné dorážce. Bývalý hráč Slavie věří, že pokud West Ham udrží výkonnost na této úrovni, budou rychleji týmu vedenému Julenem Lopeteguim přibývat body v tabulce.

"Můj gól padl po skvělé akci," konstatoval Souček. "Byli jsme u té akce čtyři a byla opravdu hezká," pochvaloval si. S remízou prý rozhodně nebyl spokojený. "Tlačili jsme se za dalším gólem, abychom vyhráli, ale nebyli jsme úspěšní. Jsem rád, že se nám povedlo alespoň vyrovnat a mě osobně těší, že jsem pomohl gólem," hlásil Souček.

Tým podle něj doplácel v zápasech na časté změny v sestavě. "Samozřejmě bychom chtěli být v tabulce výš, ale pořád je o co hrát. V lize i v FA Cupu. Jsem přesvědčený, že se budeme zlepšovat. Příští týden hlavně musíme udělat dobrý výsledek před reprezentační přestávkou," přál si český reprezentant.

Po záverečném hvizdu sobotního zápasu pak svlékl dres a odnesl ho malému klučinovi, který byl v sektoru hostujícíh fanoušků a byl z dárku od českého reprezentanta šťastný, stejně jako jeho táta.