Klopp plánuje roční pauzu od fotbalu a slíbil, že v Anglii už nikdy žádný klub nepovede

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) si po skončení působení na Anfieldu na konci sezony plánuje rok odpočinout od fotbalu. Jako důvod konce na lavičce Reds uvedl, že mu chybí energie na další pokračování, a na následné tiskové konferenci své plány upřesnil. Mimo jiné řekl, že už nikdy nebude trénovat jiný anglický tým než Liverpool.

"Když jsem učinil rozhodnutí skončit, přišla úleva. Abych byl upřímný, nečekal jsem to," řekl Klopp na tiskové konferenci. "Dnes jsou mé pocity smíšené. Ale nejsem tak emotivní, jako budu, až to doopravdy skončí."

Německý kouč, jehož oslavy gólů fanoušci milují, má v sobě upřímnost, kterou oceňují i média. V pátek odpovídal na otázky novinářů téměř 40 minut a neotřelými odpověďmi vyvolával smích.

"Uvědomil jsem si, že mé zdroje nejsou nekonečné, a raději všechny zbývající síly nacpu do této sezony a pak si dám pauzu, zastavím se a uvidím. Jste v podobném věku jako já. Už nejsme nejmladší zajíci a neskáčeme tak vysoko, jako jsme skákali dřív," reagoval na jednoho z naslouchajících reportérů šestapadesátiletý trenér.

Své rozhodnutí však zdůvodnil i se vší vážností. "S odpovědností, kterou v této práci máte, musíte být na vrcholu sil. To sice jsem, ale dělám to už 24 let," připomněl Klopp svou dosavadní kariéru, při níž vedl také Borussii Dortmund a Mohuč.

"Míval jsem šest tiskových konferencí týdně, prakticky devět let v kuse. Nemám s vámi novináři žádný problém – ale už se nemůžu dočkat, až to nebudu muset dělat," utrousil též vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem ze sezony 2018/2019.

"V téhle práci je tolik věcí a vy musíte být neustále tou nejlepší verzí sebe sama," pokračoval. "A zvlášť v klubu, jako je Liverpool, protože je tak důležitý pro tolik lidí. Nemůžu to dělat na půl plynu. To není dovoleno. A nikdy jsem v tom všem nechtěl být jen pasažérem."

Bývalý manažer Manchesteru United Alex Ferguson v roce 2001 oznámil, že plánuje odejít do důchodu, ale o půl roku později si to rozmyslel. Reportér na tuto možnost Kloppa upozornil, ale stačil říct jen pár slov, než ho Němec přerušil: "Ne, ne, nic nemůže změnit můj názor."

"I kdybychom v této sezoně všechno vyhráli, můj názor by zůstal stejný. A kdybychom nevyhráli nic, také se nic nezmění," uvedl skálopevně rodák ze Stuttgartu.

Generální ředitel Liverpoolu Billy Hogan řekl, že ho trenérovo rozhodnutí překvapilo a zarmoutilo, ale že ho chápe. "Je těžké vyjádřit slovy, jak je to významné," řekl Hogan. "Když Jürgen v roce 2015 nastoupil, mluvil o tom, že klub opustí v lepším stavu, než v jakém ho našel. Když se podíváte na to, kde jsme dnes, není pochyb o tom, že se mu to podařilo," řekl.

Klopp navíc prohlásil, že už nikdy nebude řídit jiný anglický klub. "Co bude v budoucnu, to teď nevím, ale příští rok žádný klub, žádná reprezentace. Žádný jiný anglický klub nikdy, to mohu slíbit," řekl.

Reds jsou stále ve hře o tři trofeje a na čele ligové tabulky mají náskok pěti bodů. Díky několika letním podpisům se navíc po minulé bouřlivé sezoně odrazili ode dna a Klopp věří, že odchází od týmu, který uspěje i bez něj. "Tento tým je nastavený na budoucnost. Když jsem mluvil o Liverpoolu 2.0, tak to samozřejmě nezahrnovalo mě na dalších deset let, ale tým. Základy jsou pevné. Nikdy sice nemůžete zaručit úspěch, ale ať přijde kdokoli, má opravdu dobrou příležitost hrát opravdu dobrý fotbal," uzavřel Klopp.