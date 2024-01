Klopp zanechá na Anfield Road odkaz jako legenda, která Liverpoolu vrátila jeho zašlou slávu

Až se německý kouč Jürgen Klopp (56) po sezoně rozloučí po necelých devíti letech s fotbalisty Liverpoolu, učiní tak už jako klubová legenda. Povedlo se mu totiž vrátit Reds do pozice vládců anglického i evropského fotbalu a vybudoval si trvalé pouto s městem a jeho obyvateli.

Šok a zklamání na Merseyside, které v pátek následovalo Němcovo zcela nečekané sdělení, že odchází, svědčí o proměně, kterou Liverpool nezažil od dob ikonického kouče Billa Shanklyho před 50 lety. Fanoušky si Klopp získal především svým civilním chováním.

V první den svého působení na Anfieldu v říjnu 2015 o sobě skromně prohlásil, že je "normální", což bylo v ostrém kontrastu s bombastickým "výjimečným" příchodem Josého Mourinha jako manažera Chelsea o 10 let dřív. Přesto progresivní a novátorský lodivod dosáhl mimořádných úspěchů.

Jako jediný trenér Liverpoolu dokázal vyhrát Premier League, Ligu mistrů, FA Cup, Ligový pohár, mistrovství světa klubů a Community Shield. Před příchodem do Anglie se mu podobně vedlo v Německu, kde odsunul Bayern Mnichov a získal s Borussií Dortmund dva bundesligové tituly.

Přesto málokdo věřil tomu, že se Kloppovi podaří tento kousek zopakovat poté, co jeden z největších světových klubů strávil desetiletí v útlumu. Liverpool přebíral na 10. místě ligové tabulky...

Trvalo nějakou dobu, než konzervativní Anglie jeho způsoby přijala. Po domácí remíze 2:2 s West Bromwichem v prosinci 2015 si mnozí klepali na čelo, když na trávníku shromáždil hráče, chytil se s nimi za ruce, aby společně oslavili vyrovnávací gól v samém závěru zápasu.

Jeho síla osobnosti, charisma a trenérský um však brzy začaly okouzlovat velmi emotivní fanoušky. "Klopp je skvělý komunikátor, showman a vůdce smečky," řekl o něm bývalý kapitán Liverpoolu Graeme Souness. "Do Liverpoolu se skvěle hodí, protože cítí emoce tohoto místa."

Historie klubu byla poznamenána tragédiemi stejně jako triumfy. Neštěstí na Hillsborough, při kterém v roce 1989 zahynulo 97 liverpoolských fanoušků, zanechalo nesmazatelné jizvy. "Liverpool je nesmírně emotivní fotbalový klub, se svou historií, se svými tragédiemi. Když jdete na Anfield a slyšíte 'You'll Never Walk Alone', cítíte tu emoci," popisoval Souness.

Svým způsobem bylo příznačné, že cesta ke slávě pod Kloppovým vedením nebyla přímočará.

Láska rostla

Před triumfy bylo na cestě mnoho smutku. První tři finále v Ligovém poháru, Evropské lize a Lize mistrů německý kouč prohrál. V sezoně 2018/19 mu klubový rekord 97 bodů stále nestačil na to, aby v Premier League porazil Manchester City Pepa Guardioly.

Během několika týdnů však Liverpool odpověděl výhrou nad Tottenhamem v madridském finále Ligy mistrů. Na cestě do něj odtrénoval Klopp na Anfieldu pravděpodobně svůj nejlepší zápas v evropských pohárech v kariéře, když Barcelonu Lionela Messiho pokořil 4:0, přestože v prvním zápase prohrál 0:3.

Tři desetiletí trvající čekání na zisk ligového titulu skončilo v roce 2020. Místo bombastické show před plnými tribunami ovšem hráči s mírnou pachutí zvedli trofej pro vítěze Premier League na prázdném Anfieldu kvůli omezením způsobeným koronavirem.

Covidové období bylo pro Kloppa obzvlášť těžké. Kvůli cestovním omezením se totiž nemohl zúčastnit pohřbu své maminky.

V roce 2022 Liverpool získal Ligový pohár a FA Cup a útočil na zkompletování kvarteta trofejí. Jenže ligu opět ovládlo City (o jediný bod) a ve finále Ligy mistrů se po vítězství 1:0 radoval Real Madrid.

Fámy o Kloppově budoucnosti se šířily během nepovedeného ročníku 2022/23, kdy se Liverpool propadl na páté místo v Premier League, ale dnešní zpráva překvapila. Teprve 56letý trenér přiznal, že mu došla energie.

S pětibodovým náskokem Liverpoolu v čele tabulky je však odhodlaný odejít na vrcholu vrcholem, a to prvním triumfem v domácí soutěži před zaplněnými tribunami. "Pojďme z toho udělat přednost. To by bylo opravdu skvělé. Vyždímejme z této sezony všechno a vytvořme si další hezké vzpomínky, až se budeme v budoucnu ohlížet..."