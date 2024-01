Blesk z čistého nebe: Klopp se rozhodl skončit v Liverpoolu. Jsem bez energie, přiznal

Fotbalový Liverpool oznámil prostřednictvím klubového webu, že Jürgen Klopp (56) po sezoně skončí ve funkci hlavního trenéra. Němec na slavné adrese působil od října 2015, v roce 2019 dovedl Reds k triumfu v Lize mistrů, v další sezoně pak po 30 letech vrátil na Anfield Road trofej pro anglické šampiony. O předčasné rozvázání smlouvy požádal on sám. 26

Rozhodl se tak podle svých slov na sklonku loňského roku, v listopadu o tom informoval vedení. "Už nemám energii," uvedl jako hlavní důvod charismatický kouč. "Cítím se dobře, ale vím, že už prostě nemůžu dál. Po sezoně skončím," vysvětluje v téměř půlhodinovém předtočeném rozhovoru pro klubovou televizi.

Liverpool tak opustí dva roky před tím, než mu měl vypršet kontrakt. Ten předešlý přitom zněl do konce této sezony, v srpnu 2022 však uzavřel novou smlouvu, platnou do roku 2026. Jednu z nejslavnějších značek světového fotbalu pozvedl ke dřívější slávě, vedle dvou zmíněných trofejí jí pomohl k triumu na mistrovství světa klubů, v anglickém FA Cupu i Ligovém poháru.

Uvědomuje si, že jeho rozhodnutí i oznámení samotné věci způsobí mnoha fanouškům šok. "Když to slyšíte poprvé... Ale samozřejmě to dokážu vysvětlit, nebo se o to alespoň pokusím. Miluji na tomto klubu úplně všechno. A skutečnost, že přesto přijímám toto rozhodnutí, ukazuje, že jsem přesvědčen o tom, že je to nezbytný krok," vykládá Klopp.

"Teď s tím samozřejmě nemám problém, věděl jsem to už déle, že to jednou budu muset oznámit, jsem s tím smířený. Po těch letech, po tom všem, co jsme spolu prožili, ve mně rostla úcta ke klubu. A to nejmenší, co mu dlužím, je pravda. Tohle je ona..."

Spolu s ním Liverpool v létě opustí oba jeho asistenti – Nizozemec Pepijn Lijnders a Peter Krawietz z Německa, taktéž portugalský specialista na rozvoj herních dovedností Vítor Matos. A dokonce už příští týden (po konci přestupního období) odejde sportovní ředitel klubu Jörg Schmadtke, Kloppův krajan, jenž k němu měl velmi blízko.

Klopp, jenž předtím vyhrál s Dortmundem dvakrát ligu a postoupil s ním do finále Ligy mistrů, se může loučit titulem. Jeho tým vede Premier League o pět bodů před Manchesterem City, obhájce trofeje má o zápas méně. V únoru čeká Liverpool finále domácího Ligového poháru proti Chelsea. Ve hře je stále i v FA Cupu a v Evropské lize.