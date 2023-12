Nechápu, jak někdo může říct, že to není penalta, prohlásil nazlobený Klopp po utkání s Arsenalem

Kdepak vánoční pohoda, Liverpool má za sebou divoký šlágr Premier League. Reds doma remizovali s vedoucím Arsenalem 1:1 a trenér Jürgen Klopp (56) na duel nebude vzpomínat rád. Během utkání se před střídačkou srazil s obráncem Kostasem Tsimikasem (27), jenž si zlomil klíční kost. Sudí pak ve 26. minutě neposoudil hraní rukou hráče Arsenalu Martina Odegaarda v pokutovém území jako prohřešek proti pravidlům. "Jak tohle nemůže být penalta?" zuřil po utkání Klopp. Stejného názoru byl také bývalý hráč Liverpoolu Vladimír Šmicer (50) v roli televizního experta.

Arsenal šel brzy do vedení po hlavičce Gabriela Magalhaese. Reds sice do pauzy vyrovnali, ale to bylo německému manažerovi málo. Cítil, že měl Liverpool dostat šanci zahrávat pokutový kop za ruku Odegaarda. Sudí Chris Kavanagh nepískal zřejmě kvůli tomu, že bránící hráč mírně ztratil rovnováhu. Celý stadion i domácí hráči ale měli jasno. "Penalta," burácel Anfield. Jenže marně. Hra pokračovala.

"Situace okolo nařizování penalt je zvláštní. Nevím, jestli to rozhodčí při utkání vidí. Ale je tu přece video, kde se na to mohou podívat. A nechápu, jak pak někdo může říct, že to není penalta," čílil se Klopp.

"Vrátilo by nás to ještě víc do zápasu a dali bychom další gól. Nechápu, že se tady nepískalo," divil se také Trent Alexander-Arnold. "Tohle byla penalta, jen verdikt sudího nepřišel," krčil smutně rameny pravý obránce Livespoolu.

Expert Gary Neville v komentáři naznačil jediné možné vysvětlení, proč sudí nenařídil penaltu. Nazval Odegaarda "šťastným", jelikož v inkriminované situaci uklouzl.

Podle Šmicera jasná penalta

To bývalý hráč Liverpoolu Vladimír Šmicer měl ve studiu CANAL+Sport jasno. "To nebyla nastřelená ruka, byl tam aktivní pohyb ruky proti balonu. Za mě to měla být penalta," tvrdil přesvědčivě. "Odegaard věděl, kam balon letí a dal tam ruku úmyslně. Lehce padal, ale pohyb ruky byl aktivní proti míči," stál si za svým bývalý reprezentant.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Kateřina Svitková, která je hráčkou Chelsea, viděla důvod hraní rukou právě v podklouznutí Odegaarda. "Rukou pak hrál ale jasně a záměrně, aby se míč nedostal k Salahovi," tvrdila česká reprezentantka. "Taky se mi to jednou stalo za národní tým a taky mi to prošlo," usmála se. "Nechápu, že VAR to nevrátil," postavila se nakonec na stranu Liverpoolu.

"Za nastřelené ruce z blízkosti nemám penalty rád, nechci, aby takové rozhodčí pískali, ale tady jsem viděl aktivní pohyb ruky proti míči. Podle mě jasná penalta," opakoval Šmicer, jenž nakonec musel překousnout nerozhodný výsledek 1:1.