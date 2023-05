Konec drahé parády. Félix se vrátí do Atlétika, Pochettino o jeho služby nestojí

Eurofotbal / Tomáš Pavlík

Mauricio Pochettino (51) se v pondělí stal oficiálně novým manažerem Chelsea a na Stamford Bridge začal ihned úřadovat. Z prvního rozhodnutí argentinského kouče určitě nebude mít radost João Félix (23). Portugalský útočník se po hostování s velkou pravděpodobností vrátí do Atlétika Madrid.

Blues si Félixe vypůjčili během ledna za deset milionů eur (asi 237 milionů korun) a nezajistili si opci na trvalý přestup. A o transferu ani jednat nebudou. Pochettino podle posledních zpráv nemá o ofenzivně laděného fotbalistu zájem. Chelsea tak ani nezahájí jednání o přestupu, jehož hodnota by se pohybovala okolo 100 milionů eur (asi 2,37 miliardy korun).

"Byli jsme informováni, že Pochettino s Félixem nepočítá. Vrátí se sem, uvidíme... nic neplánujeme," nechal se podle renomovaného novináře Fabrizia Romana slyšet prezident madridského klubu Enrique Cerezo.

Portugalský reprezentant v minulosti zářil v dresu Benfiky a španělský klub za něho před čtyřmi roky neváhal zaplatit přes 120 milionů eur (asi 2,85 miliardy korun). Félix nenaplnil očekávání a kritickýma očima se na něho začal dívat i trenér Diego Simeone. O to více by hráče mohl mrzet fakt, že před několika měsíci prodlužoval smlouvu do června 2027.

Chelsea odehrála mizernou sezonu, skončila až na 12. místě tabulky anglické ligy a z krize londýnskému celku nepomohl ani Félix. Portugalec naskočil do 12 zápasů a dal čtyři branky.