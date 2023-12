Nejvíce minut v roce 2023 odehrál Fernandes. Mezi 30 nejvytěžovanějšími je i stoper Plzně

Kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes (29) odehrál v roce 2023 nejvíce minut i zápasů ze všech hráčů napříč evropskými soutěžemi. Statistiku vydala ve středu Fotbalová observatoř (CIES). Mezi elitní třicítku fotbalistů se dostal i střední obránce Viktorie Plzeň Robin Hranáč (23), který i díky své premiérové sezoně na západě Čech posbíral už 4590 minut.

Portugalský záložník se v průběhu roku podle studie provedené do 4. prosince pohyboval po zeleném pažitu celkem 5748 minut, které rozložil do 66 zápasů. Do statistik se mu započítaly starty za Manchester United i národní tým.

Středopolař Red Devils nasbíral o rovných 500 minut více než slovenský stoper Dávid Hancko, jenž obléká dres nizozemského mistra Feyenoordu Rotterdam (5248 minut). Na třetí příčce se umístil s 5223 minutami německý obránce Antonio Rüdiger z Realu Madrid.

Rok 2023 v podaní Bruna Fernandese. Livesport

Nejstarším hráčem v TOP 10 je třiatřicetiletý Srb Dušan Tadič, který v létě odešel z Ajaxu do Fenerbahce (5050). Naopak nejmladším je teprve 18letý Arthur Vermeeren z Royalu Antverpy (5015). Nejvíce času strávil v bráně lucemburský reprezentant Anthony Moris z belgického Royalu Union (5590 minut v 62 zápasech).

Světová jednička z Paraguaye

Zatímco Bruno Fernandes dominuje v Evropě, v Jižní Americe je hned pět brankářů a jeden hráč z pole, kteří na hřišti strávili ještě více času. Absolutním rekordmanem roku 2023 je paraguayský obránce Gustavo Gomez (70 zápasů a 6213 minut) z brazilského Palmeiras.

Jižní Americe vládne Gustovo Gomez. Livesport

Slovensko má v elitní padesátce nejvytěžovanějších fotbalistů Evropy hned tři zástupce. Vedle Hancka jsou jimi záložník Stanislav Lobotka z Neapole (4724) a také stoper Denis Vavro z Kodaně (4491).

Na 30. místě pořadí je stoper Viktorie Plzeň Robin Hranáč, který je zároveň jediným českým fotbalistou v TOP 50. Železný muž nejvyšší tuzemské soutěže nasbíral v 51 zápasech celkem 4590 minut. Jeho bilance je unikátní v tom, že do všech oficiálních utkání, ve kterých v dresu Pardubic, Plzně a reprezentace do 21 let nastoupil, odehrál celých 90 minut.