Livesport Daily #131: Věřím, že můžu být jednička. V Newcastlu, nebo jinde, říká Dúbravka

Když ve 27 letech přestupoval z Dánska do Liberce, nezdálo se, že by ho ještě mohly čekat velké věci v nejlepší lize světa. Jenže pak nabrala kariéra fotbalového brankáře Martina Dúbravky (34) rychlý spád, v Česku "proletěl" Slovanem i Spartou a následně se na dlouhou dobu stal jedničku Newcastlu, kde posbíral přes 100 startů v Premier League. Momentálně ale plní roli dvojky a marně čeká na větší šanci. Náladu si spravil v reprezentaci, se slovenským národním týmem postoupil na Euro. Hostem aktuální epizody podcastu Livesport Daily je právě Martin Dúbravka.

"Je to něco úžasného, fantastické pocity. Od prvního momentu jsme se rozvíjeli jako tým a jsme šťastní, že se to už s předstihem podařilo," řekl na úvod rozhovoru Martin Dúbravka k postupu Slovenska na Euro do Německa. "Nevím, kolika týmům se vůbec podařilo postoupit z pátého výkonnostního koše. O to je to cennější, ukázali jsme sílu našeho mužstva."

Na začátku kvalifikace přitom Slovensku doma moc nevěřili, zvlášť když v úvodním zápase jen remizoval s Lucemburskem. "Kritika je v pořádku, ale neměla by podle mě přicházet po pár zápasech. Trenér Calzona s námi začal intenzivně pracovat, učil nás svůj styl fotbalu a nějaký čas to zabralo. Ale byla za tím spousta pečlivé práce, takže jsem věřil, že po čase se to ukáže. Od rána do večera trenéři každý sraz analyzovali soupeře a připravovali tréninky dopodrobna. Ale i všichni v ostatní v týmu tomu dali maximum a to ve finále udělalo to, proč jsme kvalifikaci zvládli," sumíruje.

Méně důvodů k radosti má se svým působením v Newcastlu, kde prakticky vůbec nechytá: "Myslím, že v kvalifikaci jsem chytal na dobré úrovni, takže by bylo fajn, kdyby se i v klubu zvážilo, jestli si nezasloužím dostat šanci. Ale to zatím nepřichází, takže jsem samozřejmě zklamaný. Pořád věřím, že mám na to, abych dělal jedničku. Buď tady v Newcastlu, nebo tedy někde jinde."

Popisuje i to, že mu část fanoušků neodpustila hostování v Manchesteru United. "Lidé mě respektovali a byli vděční za to, že jsem pomohl Newcastle udržet v Premier League. Ale to trvalo jen do momentu, než jsem odešel do Manchesteru. To mi fanoušci nedokážou odpustit. Navzdory tomu, že většina z nich nezná pozadí toho přestupu a důvody, proč jsem tam vůbec odešel," posteskl si Dúbravka.

