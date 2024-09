Legionáři: Německý a dánský debut, dvě asistence, góly v českém souboji i zahozená penalta

Jan Kuchta si přihrávkou na gól ozdobil premiéru v Dánsku a Robin Hranáč (24) si tu svou odbyl v Německu, kde se poprvé po přestupu prosadil Adam Hložek (22). Na Slovensku ve vzájemném souboji skórovali Miloš Kratochvíl (28) a Jan Hladík (30), Lukáš Zima (30) v Rumunsku podruhé za sebou a pošesté v sezoně vychytal čisté konto. V Polsku Petr Schwarz (32) zapsal dvě asistence a Tomáš Pekhart (35) neproměnil penaltu. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham přivítal Manchester City a v jeho sestavě poprvé v sezoně scházeli oba Češi. Vladimír Coufal se na hřiště dostal v 71. minutě místo Emersona, Tomáš Souček vystřídal v 77. minutě Edsona Álvareze. A záhy mohl navázat na trefu ze druhého kola a vyrovnat na 2:2, jeho střela však těsně minula pravou tyč. A protože Erling Haaland krátce poté zkompletoval hattrick, odvezl si obhájce titulu výhru 3:1. Kapitán národního týmu byl oceněn známkou 6.2, Coufal, jenž se prezentoval jedním nebezpečným centrem do vápna, dostal hodnocení 5.9.

V pátek se poprvé od listopadu dočkal reprezentační pozvánky a den poté Tomáš Čvančara naskočil na závěr zápasu v Bochumi, za stavu 2:0 pro Mönchengladbach vystřídal Tima Kleindiensta. Útočná posila z Heidenheimu mimochodem opět skórovala a po dvou kolech má bilanci 2+1. Český forvard se neprosadil, dostal se k jedné střele mimo bránu a na gól čeká už bezmála 10 měsíců. V soutěžním zápase se objevil potřetí v řadě, jeho absence v základní sestavě Borussie se nicméně protáhla na šest utkání – naposledy v ní nastoupil na konci dubna.

To Adam Hložek se v zahajovací jedenáctce Hoffenheimu objevil i ve druhém utkání po přestupu z Leverkusenu a tentokrát se i zapsal do statistik produktivity. V 54. minutě duelu ve Frankfurtu se za stavu 2:0 pro domácí uvolnil po přihrávce Pavla Kadeřábka na pravé straně a poslal do malého vápna prudký centr, který uklidil do brány Andrej Kramarič. Pro chorvatského forvarda to ve druhém utkání sezony byla čtvrtá branka, pro Hložka sedmá asistence v Bundeslize. V sobotu hrál do konce, připsal si tři střely, vyhrál pět osobních soubojů a dostal známku 6.9.

Se začátkem druhého poločasu se poprvé v Bundeslize představil Robin Hranáč, jenž vystřídal devatenáctiletého Tima Drexlera. S posilou z Plzně inkasoval účastník Evropské ligy, v níž vyzve i celky s českým zastoupením Midtjylland a Bragu, ještě jednou. Brzy po Kramaričově snížení se po nevydařeném Hranáčově odkopu dostal balon k Marmoushovi a ten uzavřel skóre na 3:1. Hranáč obdržel při premiéře za Hoffenheim známku 6.0 a Kadeřábek, jenž absolvoval celý zápas, vyhrál pět soubojů a zkompletoval 21 přihrávek, byl ohodnocen známkou 6.3.

Kvůli nemoci obvyklé jedničky Lukáše Hradeckého dostal v bráně Leverkusenu šanci Matěj Kovář, na utkání s Lipskem však nebude vzpomínat v nejlepším. Obhájce titulu a suverén minulé sezony poprvé od závěru loňského května a po 35 bundesligových zápasech prohrál, doma padl s Lipskem 2:3. V rozmezí 39. a 45. minuty si sice zásluhou Jeremieho Frimponga a Alejandra Grimalda vypracoval dvougólové vedení, jenže hosté na konci sedmiminutového nastavení úvodního dějství vyrovnali a ve druhé půli dokonal obrat dvěma góly Loïs Openda.

U vyrovnávacího gólu zaváhal Kovář, když mu střela belgického útočníka z úhlu na bližší tyč prošla mezi nohama. V 77. minutě se na hřiště místo Victora Boniface dostal Patrik Schick. Vyslal jednu klíčovou přihrávku a po zákroku na něj byla ve hře červená karta, po přezkumu u videa ji však rozhodčí neudělil. Bayer tentokrát schopnost zvládat dramatické závěry zápasů nepotvrdil, naopak v 80. minutě kapituloval český brankář po střele zpoza šestnáctky potřetí. Za výkon ve svém druhém zápase v německé nejvyšší soutěži dostal Kovář známku 5.6, Schick 6.5.

Potřetí v řadě odehrál Alex Král v LaLize celý zápas a poprvé se v něm s Espaňolem radoval z vítězství. Barcelonský celek doma přetlačil Vallecano 2:1, když v šesté minutě nastavení rozhodl z dorážky po rohu Alejo Véliz. Zlomit nerozhodný stav mohl už v 70. minutě Král, jenž byl Ivanem Haškem podobně jako Čvančara poprvé povolán do národního týmu. Jeho nadějnou střelu však srazil obránce a po následném rohu slávistický odchovanec přihrávkou v tísni z úhlu před odkrytou bránu nenašel spoluhráče. Jeho sobotní výkon byl oceněn známkou 6.9.

Nehráli: Ladislav Krejčí, Girona, Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Tomáš Pekhart nastoupil v Ekstraklase podruhé v sezoně v základní sestavě Legie, na gól Dritě z play off Konferenční ligy ale nenavázal. I proto, že v domácím klání s Motorem Lubin mu v 15. minutě bankář chytil penaltu. Druhý tým tabulky i tak zvítězil 5:2, Pekhart odehrál celé utkání a dostal známku 7.5.

Petr Schwarz přihrál na hřišti Pogonu Štětín na dva góly, díky nimž Slask v rozmezí 32. a 37. minuty vyrovnal na 2:2, a do statistik produktivity se zapsal ve čtvrtém souěžním zápase v řadě. K bodům ale tentokrát nepomohl, domácí vyhráli 5:3. Schwarz odehrál celé utkání a oceněn byl známkou 7.0.

Miloš Kratochvíl poslal doma Trnavu svým prvním gólem po přestupu z Jablonce do vedení nad Ružomberkem, za který zaznamenal premiérovou trefu v sezoně Jan Hladík. Zápas skončil 2:2, oba Češi hráli do konce, Kratochvíl dostal známku 7.3, Hladík si odnesl žlutou kartu a hodnocení 7,2.

Jan Kuchta se v dánské Superlize prosadil ihned po přestupu ze Sparty, Midtjyllandu pomohl coby střídající hráč asistencí k výhře 3:1 v Silkeborgu. Na trávník se dostal v 70. minutě a o sedm minut později přihrál Ousmanemu Diaovi na poslední branku nedělního utkání. Oceněn byl známkou 7.2.

Lukáš Zima vychytal v osmém zápase aktuálního ročníku už šestou nulu, Petrolul i díky němu vyhrál v Botosani 2:0 a v neúplné tabulce rumunské Ligy 1 se drží na pátém místě. Český gólman, jenž neinkasoval už přes 250 minut, v neděli zlikvidoval čtyři střely a ohodnocen byl známkou 7.2.

Pozn.: V Itálii Češi nehráli.

"Předpokládal jsem, že Robin Hranáč nastoupí v základní sestavě Hoffenheimu místo Drexlera. To se nestalo, ale Drexler dostal relativně brzy žlutou kartu, takže bylo celkem jasné, že by tam Robin mohl jít už o půli. Potvrdilo se, že to pro něj byla extrémně náročná zkouška. Dvojice Ekitike, Marmoush obranu i jeho pořádně větrala.

Pozitivní je, že Robin rychlostně stíhal. Nejvyšší rychlost v zápase měl 34,85 km/h, což ho v lize zatím řadí na osmé místo. Jsou to sice čísla po neúplném druhém kole, i tak ale vypovídají o tom, co jsou hráči schopni rychlostně nabídnout. Zároveň bylo vidět, že si bude chvíli zvykat, rozdíl mezi českou ligou a Bundesligou je velký.

Pro Matěje Kováře je dobře, že chytal, na druhou stranu smůla, že proti tak dobrému soupeři, který má fantastický přechod do útoku a rychlé brejky. Druhý gól, kdy mu střela prošla mezi nohama, si asi bude vyčítat i sám Matěj. Je škoda, že svým výkonem nevytvořil tlak na Hradeckého, který, až se uzdraví, půjde zpátky do brány."