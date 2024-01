Livesport Awards: Zápas roku? Epická osmigólová přestřelka na Stamford Bridge

Thiago Silva se svým gólem zapsal do klubové historie.

Bláznivá, dramatická... Prostě jedinečná noc na Stamford Bridge. Strhující listopadová remíza 4:4 mezi Chelsea a Manchesterem City byla podle Livesport Zpráv vyhlášena zápasem roku 2023.

Před tímto zápasem Chelsea prohrála se City šestkrát v řadě a nedokázala vstřelit ani jeden gól, takže by jen málokdo předpokládal, že se na Stamford Bridge odehraje velkolepá bitva. Přesně to se však stalo, obě strany se do toho pustily naplno a padly rovnou čtyři vyrovnávací góly – stalo se tak teprve popáté v historii Premier League.

Erling Haaland zahájil koncert úspěšnou exekucí pokutového kopu, ale Thiago Silva o pár minut později vyrovnal a ve svých 39 letech se stal nejstarším střelcem Chelsea v historii.

Domácí následně poslal do vedení Raheem Sterling, bývalý hráč soupeře. To byl ovšem jen začátek památného představení, krátce před poločasem Manuel Akanji vyrovnal na 2:2, ukončil úvodní pětačtyřicetiminutovku a připravil diváky na pokračování gólové přestřelky.

Necelé dvě minuty po začátku druhého poločasu si Haaland připsal druhý gól. V tu chvíli mnozí očekávali, že hosté převezmou kontrolu nad zápasem, ale Blues se nenechali odradit a udeřili znovu zásluhou Nicolase Jacksona – 3:3.

O 20 minut později byli Citizens opět blíže třem bodům – Rodri zvýšil na 4:3 a začínalo to vypadat na jisté vítězství Guardiolova souboru. Strující duel však nabídl ještě jednu trefu, jejímž autorem byl Cole Palmer – další bývalý hráč Manchesteru City. Angličan přišel do Chelsea v létě a v závěru duelu rozhodl, že měření sil "jeho klubů" vítěze nenašlo.

"Čelíte týmu jako Manchester City, ale byli jsme to my, kdo chtěl vyhrát a být hlavním hrdinou," řekl manažer Chelsea Mauricio Pochettino.

"Myslím, že každý je hrdý na to, že se podílel na takovém zápase. Ukazuje to, proč je Premier League nejlepší ligou na světě. Byla to dobrá reklama a zábavný zápas," řekl šéf Manchesteru City Pep Guardiola a dodal: "Oba týmy chtěly uspět. Nic jiného bych ani nečekal. Chelsea má fantastický tým a hráče."

Zápas v číslech

Na hřišti byl po celou dobu patrný chaos, což se projevilo i na statistikách. Při prostém pohledu na čísla to nebyl ze strany Chelsea žádný šlágr, klání na západě Londýna ale bylo vyrovnané.

Podle očekávání Citizens drželi míč (56 procent). Co se týče střel, bylo to opět poměrně vyrovnané – domácí svého soupeře pokořili těsně 17:15. V pokusech na branku to bylo 9:10.

Pokud se podíváme hlouběji na kvalitu střel, oba týmy do poločasu těsně překročily své hodnocení očekávaných gólů (xG), přičemž City v tomto měření zvítězilo 1,57 ku 1,28. Tento trend pokračoval i ve druhém poločase, tentokrát ale s převahou Chelsea. Zápas měl opravdu všechny ingredience, které se staly klasikou Premier League – od gólů, penalt, vyrovnání až po zvláštní zásah systému VAR při Haalandově pokutovém kopu – ingredience, které se staly klasikou Premier League.