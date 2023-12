FPL před 16. kolem: Palmer, Hwang nebo Gordon? A kdo místo Mbeuma?

Snad jste si nenechali ujet vlak a nezapomněli jste včas vyměnit sestavy i pro netradiční vložené kolo uprostřed týdne... Teď už by to neměl být problém, další zápas fotbalové Premier League se hraje jako obvykle v sobotu ve 13:30.

Erling Haaland (14,0) a Mohamed Salah (13,1) se ve FPL pomalu stávají dvojčaty. Oba velmi často končí s podobným počtem bodů a platilo to i minule. Tentokrát neudělali vůbec nic, přičemž hvězda Liverpoolu získala pouze o bod víc za čisté konto svého týmu.

Navíc v průběhu zápasu střídal, což se stává velmi zřídka, ale kouč Jürgen Klopp mu jednoduše dopřál odpočinek. Haaland sice dostal šanci proti Aston Ville na celý zápas, ale jinak... Manchester City má za sebou jeden z nejhorších výkonů posledních let.

Kdo bude kapitánem?

Předchozí kolo na tom samozřejmě nic nemění a volba kapitána je stále mezi Norem a Egypťanem. Jakékoli jiné rozhodnutí je velkým rizikem, zejména proto, že Heung-Min Son (9,6) bude hrát proti Newcastlu a Ollie Watkins (8,4) proti Arsenalu.

Jednodušší program má v příštím kole bezpochyby Haaland. Luton sice není tak slabý, jak se mohlo zdát před sezonou, doma svěřenci Roba Edwardse urvali body s Liverpoolem a byli blízko podobnému scénáři i proti Arsenalu, ale není pochyb o tom, že favoritem střetnutí na Kenilworth Road bude tým Manchesteru City. Po nevýrazném výkonu nesmějí Citizens klopýtnout a musejí vstřelit gól, aby vyhráli. Kdo ze svěřenců Pepa Guardioly se s největší pravděpodobností trefí do sítě? Haaland... Jednoduché.

Samozřejmě vás může lákat vybrat Salaha a nejspíš po něm i někteří hráči půjdou, nicméně výlet na půdu Crystal Palace není zrovna příjemný. Všichni fanoušci Liverpoolu si jistě vzpomenou na dnes už mýtický zápas v Selhurst Parku, který Reds před devíti lety vyřadil z boje o titul. Hosté vedli 11 minut před koncem 3:0, utkání skončilo remízou 3:3... Tým Roye Hodgsona není defenzivním ideálem, ovšem přesto svůj fotbal na obraně pevně zakládá. Těžko očekávat, že by Salah dosáhl dvouciferného výsledku.

Zranění

Obrat uprostřed týdne hráče a hráčky FPL nešetřil a mnohé jejich oblíbené volby utrpěly zraněních. Především Bryan Mbeumo (7,1), který byl v poslední době hodně kupovaným hráčem, je mimo hru několik týdnů a střetnutí s Brightonem pro něj skončilo ještě v prvním poločase pro zranění kotníku. Thomas Frank na tiskové konferenci uvedl, že zatím není známo, jak dlouhá bude pauza, ale že to vypadá špatně a půjde minimálně o několik týdnů.

To je pro Kamerunce v sestavě FPL zřejmě konečný verdikt a bude lepší se ho co nejdřív zbavit. Kým ho nahradit? Stačí se podívat na nejčastěji angažované hráče před tímto kolem. Jsou to Cole Palmer (5,4), protože Chelsea má teď velmi dobrý los, Hee-Chan Hwang (5,7), neboť Korejec ukazujw solidní formu, Anthony Gordon (6,1), jelikož za tuto cenu a s těmito herními minutami je to trefa, a Jarrod Bowen (7,6), jen kdyby měl někdo v banku našetřené nějaké drobné. Je z čeho vybírat!

Druhým budíčkem pro mnohé hráče byla situace Alfonse Areoly (4,3). Francouz se překvapivě neobjevil v sestavě West Hamu pro zápas s Tottenhamem, přestože je jedničkou v brance Kladivářů. David Moyes oznámil, že si gólman přivodil lehké zranění zápěstí a možná bude připraven hrát už o víkendu. Víc než 36 % hráčů FPL si tak může oddechnout – stále je možné ho udržet v sestavě, i když se mu přece jen nedaří.

Koho si koupit?

Yoane Wissa (5,9) – vychytralý plán, jak využít Mbeumovy absence. Samozřejmě, že bez Kamerunce a Ivana Toneyho bude Brentford určitě vypadat hůř, ale v období Vánoc a Nového roku by měl být právě Wissa prvním kanonýrem Bees. Je pravda, že naposledy začal zápas na lavičce, ale bylo to poprvé v této sezóně Premier League. Při nezkušenosti lídrů útoku by měl být posilou této formace a v této sezoně vyslal na soupeřovu branku jen o dvě střely méně než Mbeumo. Okolnosti z něj za tuto cenu dělají lákadlo, i když Brentford v jednom z nadcházejících kol pauzíruje.

Hee-Chan Hwang (5,7) – Korejec opět potvrdil, že ví, kam se postavit a jak využít příležitosti, které se mu naskytnou. Wolves vypadají v této sezoně velmi solidně a pravidelně skórující Hwang v roli záložníka je zajímavou možností, která zatím není příliš populární. Pokud jen někdo hledá náhradu za Mbeuma, měl by jeho koupi zvážit. Je tu však ještě jedna možnost, o které je třeba přemýšlet...

Cole Palmer (5,4) – pravděpodobně nejracionálnější volba jako náhrada za Mbeuma. Jeho cena je neobvyklým povýšením, vždyť byla stanovena v době, kdy byl Angličan na začátku této sezony hlubokou rezervou Manchesteru City. Nyní má místo v prvním týmu Chelsea, kde navíc hraje první housle a kope pokutové kopy. Nestačí to? V prosinci má k tomu skvělý kalendář a navzdory kolísavé formě Chelsea by měl v těchto týdnech urvat nějaké body.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Phil Foden (7,5) – Manchester City nezvítězil v lize už čtyři utkání, ve Villa Parku na něj svůj tým Unai Emery připravil dokonale. Na hřišti Lutonu očekávám reakci ze strany obhájců titulu, a jelikož se zranil Mbeumo, kterého vlastní téměř třetina hráčů a musí tak řešit pozici v záložní řadě, jako dobrá alternativa se nabízí Foden. Je sice třeba počítat s 18. hracím týdnem, kdy svěřenci Pepa Guardioly odlétají na mistrovství světa klubů, nicméně Citizens čekají do konce letošního roku zápasy s Lutonem, Crystalem Palace, Evertonem a Sheffieldem United. Sázkou na jistotu je pochopitelně Haaland, ovšem hned za něj v tomto zápase stavím šance právě anglického reprezentanta.

Cole Palmer (5,4) – Nezkušenost a nejistota je v týmu Chelsea patrná, především v obraně se na zadáky zatím nelze spolehnout. Přesto nyní svěřencům Mauricia Pochettina začíná dlouhodobě nejlepší los z týmů Premier League a penaltový exekutor a člen základní sestavy Palmer je v ceně 5,4 milionu takřka neodmítnutelným artiklem. Tento Angličan se na Old Trafford prosadil už popáté v sezoně a přidáme-li k tomu jeho tři asistence, dostal se těsně pod 60bodovou hranici. Blues čeká po výjezdu do Goodison Parku doma Sheffield United, na Štědrý den zápas s Wolves, v závěru roku také utkání proti Lutonu a Palmer by měl patřit k hlavním tahounům týmu.