Mám blíže k odchodu než k setrvání. Příští sezona pro mě bude možná poslední, říká Guardiola

Pep Guardiola nastoupil jako hlavní trenér do Manchesteru City v roce 2016.

Pep Guardiola (53) v neděli několik minut poté, co dovedl Manchester City ke čtvrtému titulu v Premier League v řadě, nadhodil možnost odchodu. Zároveň také pochválil výkony Mikela Arteta (42) a Jürgena Kloppa (56), kteří byli v jeho očích velmi dobrými soupeři.

Na pozápasové tiskové konferenci Guardiola prozradil, že je přirozeně unavený po dalším náročném období, které však vyústilo v pozoruhodný šestý titul za posledních sedm let. Španěl odkoučoval na lavičce Cityzens osmou sezonu, je to tak suverénně nejdéle co kdy byl na pozici hlavního trenéra v jakémkoliv klubu.

"Realita je taková, že mám blíže k odchodu než k setrvání," řekl Španěl pro Sky News, ačkoliv následně upřesnil, že k okamžitému odchodu z klubu nedojde. "Mluvili jsme s klubem, moje emoce chtějí abych neodcházel. Zůstanu i v příští sezoně a během ní si znovu promluvíme. Ale osm nebo devět let? Uvidíme..."

Fanoušky však ujistil, že je plně koncentrovaný na výzvu, která přijde 25. května – finále FA Cupu proti Manchesteru United. Uznávaný kouč navíc uvedl, že znovu najde motivaci pro další sezonu Premier League, jak to udělal už několikrát.

Guardiola byl ohledně velkolepého úspěchu skromný a řekl, že jiní manažeři, jako například Alex Ferguson z Manchesteru United, toho v minulosti dosáhli více než on. Hodně také chválil trenéry Mikela Artetu a Jürgena Kloppa, kteří na něj celou dobu tlačili a bojovali až do posledních kol.

"Opět jsme neuvěřitelným způsobem soupeřili a nakonec jsme to i s malou rezervou vyhráli. Dokázali jsme něco neuvěřitelného," nešetřil chválou na adresu svých hráčů.

Nedělní zápas Manchesteru City proti West Hamu. Opta by Stats Perform

"Kdybych tady zítra přistál a oni by mi řekli, že v příštích sedmi letech vyhrajete šestkrát Premier League, řekl bych si, že jste se zbláznili. Je to Premier League, je to ta nejtěžší soutěž na světě, z mnoha důvodů," dodal zkušený kouč.

Pochvala Kloppovi a Artetovi

Guardiola vzdal emotivní hold Kloppovi, který v neděli naposledy odkoučoval zápas na lavičce Liverpoolu. "Bude mi moc chybět. V mém životě byl velmi důležitý. Chci mu poděkovat za jeho práci. S jeho týmem nás nutil odvádět co nejlepší práci. Byl v mém životě velkým konkurentem. Bylo to tak strašně těžké proti němu soupeřit," řekl.

Arteta, jeho bývalý asistent v Manchesteru City, byl dalším obrovským soupeřem. Arsenal však nakonec skončil dva body za Cityzens.

Konečná tabulka Premier League. Livesport

"Od Mikela a jeho hráčů jsme dostali jasnou zprávu a pochopili jsme to. Víme, že tu budou ještě mnoho let. Mladý manažer s velkým talentem. Hodně na sebe upozornili, v příštích letech si na ně musíte dávat pozor," dodal Guardiola.