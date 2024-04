Livesport jedenáctka 33. kola Premier League: Gordona s Dokuem zastínila další Palmerova show

Druhý dokonalý výkon během necelých dvou týdnů? Cole Palmer (21) už si zase ukradl veškerou pozornost Premier League jen pro sebe a opět se stal hráčem kola. Zmrazil tak šance Jeremyho Dokua (21) a Anthonyho Gordona (23), kteří si o víkendu rovněž počínali skvěle. Kdo další pronikl do ideální sestavy nejvyšší anglické soutěže na základě hodnocení Livesportu?

Ideální sestava 33. kola. Livesport

Brankář

José Sá (Wolves) 8,5

Sedm zákroků a asistence. Portugalský brankář v sobotu prožil povedené odpoledne, přestože při remíze Wolves s Nottinghamem dvakrát inkasoval (2:2). Sá se pod zisk bodu z City Ground podepsal výborným výkonem na čáře, který podtrhl vynikající gólovou přihrávkou. Matheus Cunha si jeho dlouhý míč skvěle zpracoval a po individuální akci poslal Vlky do vedení.

Obránci

Fabian Schär (Newcastle) 8,2

Newcastle se o víkendu postaral o pořádný rozruch, když doma v St James' Parku rozstřílel Tottenham 4:0. Straky se po druhé výhře v řadě přiblížily právě Kohoutům na rozdíl 10 bodů, k čemuž parádním výkonem přispěl také švýcarský obránce. Schär pětkrát odvrátil míč, čtyřikrát zachytil přihrávku soupeře, předvedl dva úspěšné skluzy a dva bloky. To vše dvaatřicetiletý stoper ještě vyšperkoval gólovou trefou – už čtvrtou v tomto ročníku Premier League.

Joško Gvardiol (Manchester City) 8,3

Mezi střelce se o víkendu zapsal rovněž Gvardiol. Chorvatský obránce se brankou a asistencí podílel na výhře Manchesteru City 5:1 nad Lutonem. Zatímco v defenzivě neměl rodák ze Záhřebu téměř nic na práci, na soupeřově polovině byl klíčem pro Citizens v kontrole hry – udržel si 90% úspěšnost přihrávek a hned 88krát se dotkl míče.

Tyrick Mitchell (Crystal Palace) 8,2

Obránce Crystal Palace v sestavě kola? Po zápase na Anfield Road je to určitě velké překvapení. Mitchell si toto ocenění ale rozhodně zaslouží. K šokujícímu vítězství 1:0 nad Liverpoolem přispěl zásadní měrou, asistoval totiž u jediné branky Eberechiho Ezeho a celý zápas držel na uzdě hvězdného Mohameda Salaha. Angličan pětkrát odvrátil míč, třikrát úspěšně skluzoval a přidal i jeden úspěšný blok. Vyhrál také devět osobních soubojů a pomohl tak Eagles udržet čisté konto na půdě adepta na zisk titulu.

Záložníci

Andrea Pereira (Fulham) 8,5

Přestože byl Pereira už minulou sezonu celkem produktivní (4+6), moc se o něm nemluvilo. Brazilský záložník Fulhamu na povedený ročník navazuje a říká si o pozornost – vedle osmi asistencí má po víkendu na kontě už i tři góly. Vítězství Cottagers na hřišti West Hamu byla jeho menší one man show, při níž opět ukázal, jak dobrý umí být. Především první trefa stojí za zmínku. Bývalý hráč Manchesteru United chytrým dotykem vyřadil ze hry dva obránce i brankáře Hammers a poté uklidil míč do prázdné branky. Přičteme-li tři klíčové přihrávky a dvě vytvořené šance, místo v sestavě kola si rozhodně zaslouží.

Mateo Kovačič (Manchester City) 8,4

Chorvatský středopolař je druhým ze tří hráčů Manchesteru City, kteří se tento týden probojovali do ideální jedenáctky. Kovačič předvedl během utkání s Lutonem přesvědčivý výkon. Vymyslel čtyři klíčové přihrávky, jeden driblink a skvělým volejem z hranice pokutového území se zapsal do střelecké listiny. Od svého příchodu do City se občas trápil, o víkendu ale ukázal svou nejlepší formu a pomohl Citizens zpět do čela Premier League.

Heat mapa Matea Kovačiče ze zápasu s Lutonem. Opta by Stats Perform / @ManCity

Bruno Fernandes (Manchester United) 8,6

Podobně jako o Kovačičovi se dá v aktuální sezoně mluvit také o záložníkovi z červené strany Manchesteru. Fernandes však o víkendu opět ukázal to nejlepší ze svého repertoáru, když se při remíze United s Bournemouthem (2:2) postaral o oba góly svého týmu. Jen díky svému kapitánovi tak Rudí ďáblové získali alespoň bod, který si vlastně ani moc nezasloužili. Portugalec se nejprve prosadil tvrdým volejem z bezprostřední blízkosti a ve druhém poločase proměnil penaltu (třetí v tomto ročníku PL).

Eberechi Eze (Crystal Palace) 8,4

Eze byl kvůli svalovému zranění měsíc mimo hru a vynechal tak hned pět zápasů. Návrat na trávník mu vyšel až nečekaně dobře. Na slavném Anfieldu, vstřelil jedinou brankou utkání a zařídil Crystal Palace těsnou výhru 1:0 nad favorizovaným Liverpoolem. Ke gólu pětadvacetiletý Angličan přidal tři klíčové přihrávky, stejný počet driblinků a navíc vytvořil jednu velkou šanci. Při svém nejzářnějším momentu využil dobrého míče od Mitchella i nezvykle slabé obrany Reds a vystřelil Eagles velké vítězství.

Útočníci

Cole Palmer (Chelsea) 10

Palmer je bezpochyby jeden z nejlepších hráčů této sezony. V posledních dnech navíc nabral formu jako hrom. Během necelých dvou týdnů předvedl mladý Angličan druhý perfektní výkon, když při drtivém vítězství Chelsea 6:0 nad Evertonem složil "poker". Čtyři góly vynesly čerstvého reprezentanta Albionu do čela střelecké tabulky a zároveň mu v našem hodnocení vyčarovaly další 10, kterou si před dubnem vysloužili jen dva další hráči.

Individuální statistiky Colea Palmera z utkání s Evertonem. Opta by Stats Perform / AFP

Anthony Gordon (Newcastle) 9,2

Gól a dvě asistence. Hokejovou terminologií si útočník Newcastlu připsal při sobotní kanonádě proti Tottenhamu (4:0) tři kanadské body a potvrdil své ambice směrem k nominaci na blížící se Euro. Obraně Spurs dělal po celý zápas velké problémy Gordonův presink, který položil základ na skvělé hodnocení 9,2.

Jeremy Doku (Manchester City) 9,3

Mizernou defenzivu Lutonu roztrhal svou dravostí. Belgický reprezentant se podepsal pod jednoznačné vítězství aktuálního lídra tabulky gólem a asistencí. Mimo to si Doku připsal na účet šest úspěšných driblinků z 11 i vybojovanou penaltu, kterou proměnil Erling Haaland.

Vrcholem výkonu letní posily Citizens byla trefa ze závěru utkání. Doku se prokličkoval do pokutového území, vyhnul se soupeřově zákroku a bezpečně uklidil míč ke vzdálenější tyči.

Tabulka Premier League