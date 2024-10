Livesport jedenáctka 7. kola Premier League: Zářili Kovačič, Gakpo či Madueke

Premier League o víkendu nabídla další várku dramatických zápasů a mimořádných individuálních výkonů. Ten nejlepší předvedl Bukayo Saka (23), který se pod výhru Arsenalu nad Southamptonem 3:1 podepsal gólem a nahrávkami na dva další. V ideální jedenáctce 7. kola anglické nejvyšší soutěže, která je sestavována na základě hodnocení Livesportu, má tentokrát hned čtyři zástupce Brentford.

Ideální sestava 7. kola PL. Livesport

Brankář

Robert Sánchez (Chelsea) 8,1

Chelsea na Stamford Bridge uhrála s Nottinghamem Forest jen remízu 1:1 a Sánchez měl v brance překvapivě hodně práce. Španěl si v utkání připsal osm zákroků, včetně několika klíčových ve druhém poločase, kdy se soupeř v deseti lidech snažil urvat vítězství.

Obránci

Virgil van Dijk (Liverpool) 7,8

Van Dijk podpořil hubenou výhru 1:0 nad Crystal Palace dobrým obranným výkonem. Nizozemec vyhrál devět soubojů, přičemž prohrál pouze jeden a připsal si 101 přihrávek.

Mapa Van Dijkových přihrávek proti Crystal Palace. Opta by Stats Perform / Julian Finney / Getty Images via AFP

Nathan Collins (Brentford) 8,0

Collins byl během přestřelky 5:3 s Wolves hodně vidět. Proti svému bývalému mužstvu vyhrál sedm soubojů, zapsal devět úspěšných odkopů a navíc se hned po 75 sekundách utkání stal prvním úspěšným střelcem. Skóroval poprvé v sezoně.

Ethan Pinnock (Brentford) 8,0

Do výběru se dostal i Collinsův parťák Pinnock, který si také užil gólově bohatý duel. I on vyhrál sedm soubojů a v závěru prvního poločasu se přesnou hlavičkou po rohovém kopu zapsal do střelecké listiny. V tu chvíli Brentford vedl 4:2.

Záložníci

Noni Madueke (Chelsea) 8,4

Angličan v 57. minutě proti Forestu srovnal na 1:1, prosadil se svou silnější levou nohou a čtvrtý gól v sezoně napálil do dolního rohu. Dvaadvacetiletý hráč spoluhráčům vytvořil tři šance, navíc se prezentoval třemi driblinky a osmi vyhranými souboji.

Mikkel Damsgaard (Brentford) 8,3

Dán má za sebou statisticky nejlepší zápas v této sezoně Premier League. Vytvořil šest šancí, z čehož dvě byly gólovými náhravkami na zásahy Collinse a Pinnocka.

Mateo Kovačič (Manchester City) 8,2

Chorvatský záložník byl důležitým článkem sobotního vítězství 3:2 nad Fulhamem, pod které se podepsal dvěma přesnými zásahy. Poprvé skončil míč v síti za pomoci teče, ten druhý už byl ukázkový, Kovačič uspěl přesnou ranou zpoza šestnáctky.

Tak se Kovačič pohyboval na hřišti proti Fulhamu. Opta by Stats Perform / Oli Scarff / AFP

Facundo Buonanotte (Leicester) 8,3

Leicester v sedmém kole konečně oslavil první výhru v tomto ročníku a trefou na 1:0 do sítě Bournemouthu se o to zasloužil právě Argentinec. Odchovanec Brightonu se proháčkoval pokutovým územím a důraznou střelou pod víko rozhodl o zisku tří bodů.

Útočníci

Bukayo Saka (Arsenal) 9,1

Saka zaznamenal nejvyšší týdenní hodnocení 9,1 díky podařenému večeru proti Southamptonu, nad kterým Arsenal vyhrál 3:1. Saka měl klíčový podíl na všech třech gólech Gunners, dva připravil a v 88. minutě uzavřel skóre. Trefil se tak podruhé v řadě.

Saka a jeho čísla proti Southamptonu. Opta by Stats Perform / ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Bryan Mbeumo (Brentford) 8,2

Mbeumo potvrdil vynikající formu, když skóroval ve třetím zápase v řadě a jeho gól konečně po prohře s Tottenhamem a remíze s West Hamem vedl k výhře. Kamerunský útočník v prvním poločase utkání s Wolves suverénně proměnil penaltu a zároveň také vytvořil tři šance pro své spoluhráče.

Cody Gakpo (Liverpool) 8,2

Poprvé v sezoně odehrál Gakpo celý zápas a hned se dostal mezi nejlepší. Proti Crystal Palace sice neskóroval, ale jediný gól zápasu krásnou asistencí připravil Diogu Jotovi. Zároveň si vytvořil pět šancí a tři míče vystihl.