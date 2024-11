Arteta po dalším klopýtnutí neskrýval frustraci. Nedokázali jsme se přizpůsobit, řekl

Arsenal v Premier League neprožívá ideální období. Po porážce v Newcastlu protáhl čekání na ligové vítězství na tři zápasy v řadě, tak dlouhou sérii přitom v letošním kalendářním roce ještě nezažil. Výraznou nespokojenost dával po duelu najevo i jinak klidný trenér Kanonýrů Mikel Arteta.

Londýnský celek v St James' Parku vyprodukoval jedinou střelu na branku. Ačkoliv měl větší držení míče i index očekávaných gólů xG, k úspěchu to nevedlo. "Zasloužili jsme si prohrát," pronesl po utkání Arteta. "Myslím si, že jsme začali opravdu dobře, byli jsme dominantní. Nebránili jsme ovšem dostatečně prostor pokutového území," hledal příčiny dalšího nezdaru.

O osudu utkání 10. kola anglické nejvyšší soutěže rozhodla jediná trefa Alexandera Isaka z prvního poločasu. Když přitom Arsenal v posledních sedmi ligových případech po první pětačtyřicetiminutovce prohrával, nedokázal z utkání vytěžit tři body. A na osmý pokus dokonce padl.

"Hra se po gólu změnila, i my jsme začali hrát jinak. Byli jsme vtaženi do zápasu, v němž neustále něco hledáte. Nemohli jsme praktikovat to, co jsme chtěli," popisoval španělský stratég. "Musíte se prostě přizpůsobit, což se nám nepodařilo. Jsem velmi frustrovaný."

Ve středu se Arsenal představí na půdě Interu Milán v Lize mistrů a bude muset rychle zmobilizovat síly, aby prestižní duel zvládl. "Můžeme si říkat, co chceme. K tomuhle výkonu budeme mít jen těžko nějaká slova. Musíme prostě ve středu večer všechno ukázat na hřišti," uzavřel Arteta.