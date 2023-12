Magickou sílu Villa Parku potrápila totální defenziva, Sheffield sahal po vítězství

Aston Villa nevyužila v 18. kole Premier League sílu domácího prostředí, když jen remizovala s posledním Sheffieldem 1:1. Villans sice proti urputně bránícímu soupeři dominovali, sami však v 87. minutě inkasovali po zásahu Camerona Archera. Na pozdní gól ovšem stihl v nastavení zareagovat vyrovnávací trefou Nicoló Zaniolo. Lvi tak přišli o možnost vyšplhat se na vedoucí pozici v tabulce a přerušili úctyhodnou sérii 15 zápasů domácích výher. Hosté se naopak dotáhli na rozdíl pěti bodů směrem k záchraně v soutěži.

Villans podle očekávání dominovali při hře s míčem. V 18. minutě se Moussa Diaby dokázal probojovat až do šestnáctky a z nebezpečné pozice vypálil, Wes Foderingham byl ovšem pozorný a pokus odvrátil. Následně se dostal ke slovu i klubový kanonýr Ollie Watkins, jenž se v oblasti okolo penaltového puntíku dostal ke zpětné přihrávce a vystřelil. V souboji s obráncem mu však scházel dostatek prostoru a mířil nad břevno.

V úvodní pětiminutovce druhého dějství se mohl ukázat i Sheffield. Yasser Larouci se hnal do nebezpečného protiútoku a Leon Bailey musel zatáhnout za záchrannou brzdu v podobě faulu za žlutou kartu. Stupňující se tlak Aston Villy vyvrcholil v 59. minutě, kdy se k míči dostal Watkins a přihrávkou skrz pokutové území vybídl ke skórování Baileyho. Jásot z fanouškovských ochozů ovšem přerušil VAR a odvolaný gól kvůli faulu.

Byli to tak hosté, kteří se radovali. Gustavo Hamer poslal v závěru utkání míč z ostrého úhlu před bránu, kde se nacházel Archer a zblízka poslal balon do sítě. Domácí ale neřekli své poslední slovo. Douglas Luiz totiž vyslal nadýchaný centr do vápna, kde se nacházel Zaniolo a parádní hlavičkou rozhodl o konečné remíze. Aston Villa tak odmítla alespoň dočasný posun do čela Premier League a je ráda za bod.

