Premier League ve stínu kolapsu. Chelsea zabrala, City ztratili, Everton po trestu válí

Ve stínu utkání v Bournemouthu, které bylo kvůli kolapsu kapitána Lutonu Toma Lockyera přerušeno a následně odloženo, pokračuje Premier League dalšími čtyřmi zápasy 17. kola. Obhájce titulu Manchester City ztratil body v pátém z posledních šesti ligových zápasů, když doma pouze remizoval s Crystal Palace 2:2. Chelsea naopak po dvou porážkách zabrala, na Stamford Bridge přehrála Sheffield 2:0. Newcastle si spravil chuť po vyřazení z Ligy mistrů, doma sfoukl rozjetý Fulham 3:0. Everton se po disciplinárním odečtu 10 bodů rozjel, vyhrál v Burnely a zapsal čtvrtý triumf v řadě.

Domácí od úvodního hvizdu dominovali v držení míče, jenže jako již mnohokrát v tomto ročníku se jim nedařilo najít recept na zatažený obranný blok soupeře. V první půlhodině tak v modrém dresu výrazněji zahrozil pouze v 15. minutě Conor Gallagher, s pokusem odchovance Chelsea zpoza vápna si ale bez potíží poradil Wes Foderingham. O chvíli později pálil z podobné pozice na druhé straně Cameron Archer, leč minul.

Skóre se v závěru poločasu nepovedlo otevřít ani Nicolasi Jacksonovi. Senegalský útočník se šikovně uvolnil na hraně šestnáctky, bránu ovšem taktéž netrefil. Utrápení Blues se ale v 54. minutě přesného zásahu přece jen dočkali. Raheem Sterling utekl obráncům Sheffieldu a našel do malého vápna nabíhajícího Colea Palmera, jenž pohodlně doklepl balon do odkryté sítě.

Krátce po hodině zápasu se střelec úvodního gólu proměnil v nahrávače, když po závaru v pokutovém území předložil přesnou přihrávku před úplně prázdnou bránu Jacksonovi a často kritizovaný útočník stoprocentní šancí nepohrdl. Aktivní Palmer si mohl po téměř identické akci v závěru duelu připsat i druhou asistenci, jenže střídající Armando Broja z bezprostřední blízkosti nepochopitelně minul.

Už v páté minutě mohli Citizens vstřelit první gól, ale hlavičku Juliána Álvareze vytáhl skvělým zákrokem Dean Henderson. Neuspěl ani Rodri, jehož střelu na zadní tyč srazil mimo bránu Tyrick Mitchell. Ve 24. minutě už se domácí radovali, když Phil Foden výborně přihrál Jacku Grealishovi a ten se zblízka nemýlil. Situaci ještě řešil VAR, ale zakončující hráč v ofsajdu nestál, a světlemodří se tak dočkali zaslouženého vedení.

Sporná situace se udála ve 43. minutě, kdy Ederson sestřelil před pokutovým územím jednoho z hráčů hostujícího týmu, odnesl si však jen žlutou kartu. V 53. minutě Álvarez dostal míč do brány, gól byl ale velmi rychle odvolán kvůli ofsajdu Grealishe. To neplatilo o dvě minuty později, kdy se pohotovou střelou uvnitř pokutového území prosadil Rico Lewis.

Šanci na další trefu Manchesteru měl Bernardo Silva, jeho střelu z dálky ovšem výborně pokryl Henderson. Hosté poměrně nečekaně snížili v 76. minutě. Jeffrey Schlupp zpracoval dlouhý míč a předložil ho Jeanu-Philippovi Matetovi, který možnost ke skórování dokonale využil. V poslední nastavené minutě Foden fauloval ve vápně jednoho z hráčů Crystal Palace a nařízenou penaltu proměnil Michael Olise, který tak urval pro Orly remízu.

Do první nebezpečné střelecké příležitosti se dostaly Straky. Měl ji na svědomí Fabian Schär, který se postavil k exekuci přímého kopu, ale jeho pokus z hranice půlkruhu zamířil jen do boční sítě. Více akcí už švýcarský obránce přidat nestihl, protože byl o chvíli později nucen opustit hrací plochu z důvodu zranění. Následně se zatmělo před očima Raúlovi Jiménezovi, který naprosto nepochopitelně naskočil do Seana Longstaffa a po intervenci videa viděl po právu červený kartonek.

Oslabený Fulham mohl potrestat Anthony Gordon, jenž si výborným prvním dotykem zpracoval balon, ale z ostrého úhlu rozezvučel pouze břevno. Po změně stran těžil Gordon ze sklepnutí Calluma Wilsona, nicméně jeho obstřel na zadní tyč fantasticky lapil Bernd Leno. V 57. minutě předvedl svou vytříbenou techniku Bruno Guimaraes. Brazilský ofenzivní záložník proměnil bránící hráče v přihlížející kužely, předložil míč Lewisi Mileyovi a sedmnáctiletý talent zakončil podél nohy Lena.

O chvíli později předvedl další povedenou individuální akci aktivní Gordon, po jehož milimetrově přesné kolmici za obranu dopravil balon pohodlně do odkryté klece Miguel Almirón. V závěru vytáhl Guimaraes ze své dílny další povedený kousek, když přesnou šajtlí našel hlavu Dana Burna, který dopravil míč na místo určení.

Vedení hostům zařídil ve třetí minutě hlavičkou Elijah Adebayo, na jehož trefu po změně stran odpověděl Dominic Solanke. V 65. minutě se však znenadání zhroutil na zem kapitán domácích Lockyer a zápas byl přerušen a záhy předčasně ukončen. Termín případné dohrávky zatím není znám.

O pohodlném vítězství hostů rozhodl jejich kvalitní první poločas, ve kterém se premiérově v sezoně prosadil Amadou Onana a následně přidal gólovou pojistku Michael Keane. Toho Sean Dyche, který trénoval The Clarets mezi lety 2012 a 2022, jmenoval do základní sestavy ligového klání poprvé od 20. srpna. Karamelky tak zvítězily počtvrté za sebou a navzdory odpočtu, jenž je srazil až na dno tabulky, poskočily na 16. pozici s pohodlným náskokem na sestupové pásmo.