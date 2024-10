Nemáme štěstí, posteskl si Ten Hag. Po sporné penaltě navíc zkritizoval postup VAR

Jen tři vítězství po devíti kolech mají na kontě v Premier League fotbalisté Manchesteru United. Zástupci slavné značky naposledy padli na hřišti West Hamu (1:2) a propadli se na 14. místo tabulky. Trenér Rudých ďáblů Erik ten Hag (54) zařadil mezi důvody dalšího nezdaru nekonzistentnost systému rozhodování rozhodčích i nedostatek štěstí.

O vítězství domácích Kladivářů rozhodl v nastavení úspěšně proměněným pokutovým kopem Jarrod Bowen. S nařízenou penaltou ve prospěch domácích nebyl spokojen Ten Hag, neboť stoper De Ligt podle jeho slov nechtěl faulovat, pouze se srazil s Ingsem a rozhodčí ukázal na bílý bod i přes kontrolu VAR.

Nizozemský trenér poukázal na nekonzistentnost systému rozhodování rozhodčích pomocí videa: "Před sezonou nám vysvětlili, že VAR zasahuje pouze tehdy, když je jasné a zřejmé, že by zasahovat měl. To, co proti Spurs neudělali, bylo špatné rozhodnutí. Teď přišlo další a obě měla velký vliv na zápasy. Nekritizuji personál, kritizuji proces."

United však stála tolik potřebnou výhru spíše neschopnost před brankou soupeře. Portugalský obránce Diogo Dalot netrefil odkrytou branku, přičemž své příležitosti nevyužili ani Alejandro Garnacho a Bruno Fernandes.

"Vytvořili jsme si dostatek šancí, hráli jsme dobrý fotbal, zejména v prvním poločase. Měli jsme skórovat ze šesti nebo sedmi šancí. To musíme zlepšit. Ale celkově jsem si na svůj tým tolik nestěžoval, až na to, že jsme nedali gól," řekl Ten Hag.

Statistiky utkání. Opta by StatsPerform

V úvodních devíti ligových vystoupeních vstřelili United pouze osm gólů a na kontě mají jen tři výhry – jde o nejhorší start klubu v éře Premier League. "Momentálně štěstí rozhodně není na naší straně. V minulé sezoně tomu nebylo jinak, až ke konci jsme to otočili. Jsme odhodláni, že to tak bude i nyní. Pokud budeme hrát tak, jak hrajeme teď, tak se to otočí," ujistil Nizozemec.