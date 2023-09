Nottingham na Burnley neumí, remízu proti nováčkovi fantasticky vystřelil Hudson-Odoi

Nottingham remizoval v pátém kole Premier League před domácím publikem s Burnley 1:1. Do vedení šel chvíli před koncem prvního poločasu nováček ligy, a to zásluhou Zekiho Amdouniho (22). Po změně stran ovšem přišel fantastický moment Calluma Hudsona-Odoie (22), jenž skvostnou střelou na zadní tyč vyrovnal. Svěřenci Vincenta Kompanyho tak alespoň vybojovali první bod v letošní sezoně. Forest naopak potvrdili, že se jim proti The Clarets nedaří, jelikož je neporazili od roku 2012.

K první střele zápasu se dostali hosté již ve čtvrté minutě, konkrétně Lyle Forster, nicméně jeho slabý pokus mířený doprostřed branky měl ke gólu daleko. O poznání blíže ke změně skóre byl v 16. minutě Hudson-Odoi, ale jeho přízemní ránu letící k levé tyči dokázal James Trafford zneškodnit.

Ve 29. minutě se pak hezkým pokusem prezentoval Amdouni, jehož střelu však Matt Turner vyrazil na roh. Pár minut před koncem prvního dějství to již Švýcarovi vyšlo, když si na hranici vápna našel přihrávku a trefil se přesně do levého dolního rohu.

Po změně stran to zkoušel jako první v 51. minutě Charlie Taylor, který po rohovém kopu pálil z voleje vedle levé tyče. Po hodině hry se blýskl Hudson-Odoi, když se jeho krásná střela dostala o levou tyč až za záda Trafforda. V 76. minutě se hosté radovali z druhé branky.

Jejich nadšení jim však po chvíli vzal videorozhodčí, který v gólové šanci objevil provinění v podobě hry rukou. Tři minuty před koncem mohl rozhodnout Ibrahim Sangaré, který však z hranice pokutového území branku o několik metrů přestřelil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

