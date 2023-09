Využít dva brankáře v jednom zápase? Proč ne, překvapil trenér Arsenalu Arteta

Trenér londýnského Arsenalu Mikel Arteta (41) se nechal slyšet, že by se v budoucnu mohl uchýlit ke střídání brankářů během zápasu. A to nikoliv kvůli zranění, ale čistě z taktického důvodu.

Arteta dopřál v neděli debut v barvách Gunners Davidu Rayovi. Španělský brankář přispěl k vítězství hostů nad Evertonem čistým kontem, zatímco jeho parťák Aaron Ramsdale se poprvé v sezoně objevil pouze na lavičce náhradníků.

Raya, který do Arsenalu nedávno přišel z Brentfordu, v samotném utkání takřka nečelil střelecké snaze domácích. Jediný přesný zásah utkání si připsal Leandro Trossard, který se ve druhém poločase postaral o první triumf Kanonýrů v Goodison Parku po šesti letech.

Arteta své rozhodnutí o změně brankáře obhajoval: "Má to stejné opodstatnění, jako proč hrál Fabio Vieira nebo Eddie Nketiah a nehrál Gabriel Jesus. Nedostal jsem jedinou otázku, proč Gabriel nenastoupil. Vyhrál víc trofejí než kdokoli jiný v této šatně, včetně mě."

Manažer, jehož tým udržel už dvanácté venkovní čisté konto od začátku minulé sezony, uvedl, že by byl dokonce připraven použít v jednom zápase dva brankáře, pokud by měl pocit, že to pomůže zajistit vítězství.

"Nemůžu mít na každém postu dva hráče a nevyužívat je. David má obrovské kvality a Aaron také, musíme je využít. Jsem opravdu mladý manažer a jsem v této pozici teprve tři a půl roku. Málokdy však lituji toho, co jsme udělali," dodal Arteta.

Pokud Španěl něčeho lituje, je to právě měnší odvaha. "Jednou z těchto situací je, že jsem dvakrát po 60 a 85 minutách ve dvou různých zápasech cítil, že musím vyměnit brankáře, ale neudělal jsem to."

Arteta slaví po zápase Profimedia

"Ve zmíněných zápasech jsme remizovali, byl jsem nešťastný. Někdo by to udělal. Proč ne? Pokud máte všechny kvality v jiném brankáři a chcete něco udělat, abyste změnili tempo, udělejte to," navázal na svůj myšlenkový pochod.

Už ve středu se Londýňané budou po letech zase těšit ze záře reflektorů Ligy mistrů. Na domácí půdě přivítají nizozemské PSV, které se na duel naladilo výhrou 4:0 nad Nijmegenem.