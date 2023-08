Nové destinace nadcházející sezony: Luton přivede ligu na nejmenší stadion

Anglický fotbal, to nejsou jen fotbalové chrámy pro desítky tisíc fanoušků. V minulé sezoně přišel do tamní ligy Bournemouth s kapacitou něco málo přes 11 tisíc lidí a v novém ročníku, který začíná v pátek, jej ještě trumfne Luton. Klub, jenž se vrací mezi elitu po 31 letech, disponuje stánkem pro pouhých 10.356 diváků. Bude to tak nejmenší stadion, na němž se Premier League (založená na podzim 1992) kdy vůbec hrála.

Historie

Přitom Luton vznikl už v roce 1885 a byl dokonce prvním profesionálním klubem v jižní Anglii. Jeho útočiště na Kenilworth Road, známé svým vchodem vtěsnaným mezi řadové domky, bylo postaveno v současné podobě jen o 20 let později. V té době se Klouboučníci, jak se klubu přezdívá kvůli tamní továrně na slamáky, už ovšem nacházeli ve třetí lize.

Srazily je tam finanční problémy. Diváků chodilo málo, hráči pobírali přemrštěné platy a klub měl velké výdaje s cestováním na sever. I po pádu níž si ovšem udržel kvalitní kádr a když se v roce 1921 utkaly reprezentace Anglie a Irska, měl Luton na trávníku trojnásobné zastoupení. Jedním z hráčů byl i anglický kanonýr Ernie Simms, jenž byl během první světové války zraněn na italské frontě a poslán domů. Přestože vážně kulhal, dokázal se vrátit na vrchol.

Vizitka klubu. Profimedia / Livesport

V polovině 50. let byl Luton zpět v lize, v roce 1959 se probojoval do finále FA Cupu a útočník Syd Owen byl dokonce novináři zvolen hráčem roku. Vzestupy a pády pokračovaly dál, za pár let fanoušci našli tým až ve čtvrté nejvyšší soutěži a po téhle horské dráze vlastně oranžovomodří jedou dodnes.

Další slavná éra přišla v 80. letech. Na jejich začátku vyhráli druhou ligu a v roce 1988 dokonce ve finále Ligového poháru přetlačili Arsenal 3:2. Sezonu předtím skončili mezi elitou sedmí, což je nejvyšší umístění v historii. Tým na sebe navíc poutal pozornost tím, že skládal většinu sestavy z hráčů tmavé pleti, ti přitom v řadě ligových mužstvech zcela chyběli.

Současnost

Ještě před 13 lety se klub nalézal v páté lize, tedy nejníž, kde kdy byl. A ze dna se mu nešlo odlepit. Vystřídal pět trenérů za čtyři roky, bez efektu. Uspěl až po pět sezon dlouhém úsilí a začal znovu stoupat výš. V roce 2019 se po 12leté pauze vrátil do Championship a po třech letech v ní už hrál o místo v Premier League.

Povedlo se mu to až v dalším ročníku. V základní části skončil na třetím místě, jeho hra byla postavena především na pevné obraně, díky níž měl průměr 0,84 inkasované branky na zápas. V semifinále play off vyřadil Sunderland celkovým skóre 3:2 a v dramatickém finále ve Wembley proti Coventry rozhodl o svém postupu v penaltách.

Vizitka klubu. Profimedia / Livesport

Když utichly oslavy velkého úspěchu, dalo se vedení do práce. Vedle toho, že nechalo vyměnit trávník a celkově zvelebit stadion tak, aby odpovídal požadavkům Premier League (kvůli tomu bude Luton hrát doma poprvé až ve 4. kole), začalo s výstavbou nového domova. Stadion Power Court je v její první fázi a bude mít kapacitu 19.500 míst.

Kádr

Pokud byla řeč o defenzivě, Luton upoutal i talentovanými hráči v útoku. V čele s Carltonem Morrisem, jenž byl s 20 góly třetím nejlepším střelcem Championship, a to v kariéře nikdy nedal za sezonu víc než sedm branek… Oporami by měli být i belgický gólman Thomas Kaminski, reprezentační trojka, velšský stoper a kapitán Tom Lockyer nebo last minute posila do zálohy Ross Barkley s víc než 30 starty za Albion.

Pozoruhodnou postavou je záložník s konžskými kořeny Pelly Ruddock Mpanzu. Po nadějném začátku ve West Hamu odešel před 10 lety do Lutonu, jenž se tehdy nalézal v páté lize, a je v klubu dodnes. Stal se tak prvním hráčem v historii, který postoupil z anglického mimoligového systému do Premier League se stejným klubem.