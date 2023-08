Od 28. května trvá čekání na návrat anglické Premier League, nejsledovanější fotbalové soutěže na světě. Jak si povedou mezi elitou tři nováčci z Championship? Jak bude vypadat na konci sezony top čtyřka? Kdo bude prvním vyhozeným manažerem? A dočkáme se letos v Premier League nějakého velkého překvapení? To všechno jsme probrali s jedním z nejuznávanějších komentátorů na československé scéně Matúšem Lukáčem, komentátorem stanice Canal+ Sport.

Předsezonní novinky v pravidlech, boj o titul nebo trojice nováčku. Managementy klubů mají za sebou tradičně hodně perné a výživné léto, fanoušci si zvykají na nové tváře ve svých oblíbených týmech a napětí před pátečním úvodním zápasem nového ročníku připomíná chvíle při sledování opravdu kvalitního detektivního příběhu.

"Po tom, co se děje v posledních dnech v jednotlivých klubech, mám to pověstné chvění v břiše. Když se podívám na předpovědi sestupujících nebo na umístění v nejlepší čtyřce tabulky, tak se experti skoro z 80% shodují. To je pro mě vykřičník, protože v Premier League musíte neustále očekávat neočekávané, takže věřím, že nadcházející sezona přinese nějaký podobný příběh," říká Matúš Lukáč.

Livesport Daily #59: Jaký bude nový ročník Premier League, odpovídá komentátor Matúš Lukáč Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak dopadne přestupová sága kolem Harryho Kanea?

Co ukázal víkendový duel o trofej Community Shield směrem k úvodu Premier League?

Jak na tom bude West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem?

Propluje sezonou někdo z týmů bez jediné porážky?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.