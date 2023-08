Nové destinace nadcházející sezony: Černou ovci z Almere povede mezi elitu Pastoor

Je to příběh, který může napsat snad jen moderní zrychlená éra. V době, kdy fotbalisté Ajaxu Amsterdam válcovali Evropu a třikrát vyhráli tehdejší Pohár mistrů evropských zemí, nestál na místě dnešního města Almere jediný dům. Teď má sídlo u hranic nizozemské metropole téměř 200 tisíc obyvatel a od pátku, kdy začíná v zemi tamní Eeredivisie, i svého zástupce mezi elitou.

Historie

Celá věc vlastně začala na radnici Almere, nejnovějšího nizozemského města, postaveného na vysušeném polderu teprve před 50 lety. Její představitelé chtěli na začátku tisíciletí zvednout image lokality tím, že dostanou místní klub do top soutěže. Tak vznikl Omniworld, jenž sdružoval oddíly fotbalu, volejbalu, basketbalu, házené a futsalu.

Po několika letech na vrcholu amatérského fotbalu získal FC Omniworld v roce 2004 profesionální licenci. I když o rok později otevřel zbrusu nový stadion, vedení zvolilo pozvolný postup a v prvních sezonách hrál tým ve druhé nejvyšší lize okrajovou roli. V roce 2011 už jako Almere City hrozil klubu sešup níž. Zůstal jen díky bankrotu Roosendaalu.

Vizitka klubu. Profimedia / Livesport

A stoupal nahoru. O sedm let později už byl dokonce na prahu nejvyšší soutěže, jenže De Graafschap byl nakonec ve finále proti. Daleko zásadnější pro další růst byla výměna umělé trávy za přírodní, navýšení kapacity stadionu z 3000 o polovinu a především stanovený plán vedení na příštích pět let, které měly vrcholit postupem do ligy.

Když místo toho přišel po čtyřech sezonách boj o záchranu, přivedl management na post kouče Alexe Pastoora. Toho, který v roce 2014 strávil tři měsíce na lavičce pražské Slavie a tým pomohl s vypětím všech sil zachránit v lize. Načež odešel do Alkmaaru dělat asistenta legendárnímu Marku van Bastenovi.

Současnost

Po několika neúspěšných angažmá se ocitl v Almere, s nímž ve své první kompletní sezoně skončil třetí ve druhé lize. Pro Černou ovci, jak se klubu přezdívá, to bylo nejlepší umístění v historii, o to cennější, že držela krok s celky, které rok předtím postihl pád z Eeredivisie – Heraclesem a Zwolle – přičemž si i o patro níž držely stejný rozpočet.

Vizitka klubu. Profimedia / Livesport

V play off se Almere vypořádalo s FC Eindhoven a Venlem, v baráži pak přešlo i přes Emmen. Třetí tým od konce tabulky Eredivisie porazilo v obou utkáních a stalo se prvním klubem z provincie Flevoland, jenž bude hrát elitní soutěž.

Vytoužený postup přitom přišel přesně pět let od momentu, kdy si tenhle krok vytklo vedení za cíl v pětiletém plánu… Mimochodem, výš po minulém ročníku poskočilo i béčko, které bude v nadcházející sezoně působit ve třetí lize.

Kádr

Almere má výběr, který funguje jako kolektiv bez skutečných hvězd. Mladému týmu vévodí už 29letý belgický útočník Anthony Limbombe, který má za sebou angažmá v Bruggách či Nantes a v roce 2018 odehrál poločas v přípravném duelu reprezentace proti Saúdské Arábii.

V národním týmu se ukázal i další útočník Jeredy Hilterman, jenž má surinamské předky a reprezentuje jejich vlast, i když se narodil v Nizozemsku. V baráži na sebe pak upozornil Lance Duijvestijn, jenž je na záložníka vysoce produktivní. V domácím zápase s Emmenem obstaral při výhře 2:0 obě trefy vítězů.