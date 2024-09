Podle studie by nový stadion Manchesteru United mohl do ekonomiky přinést miliardy liber

News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Jak to dopadne se stadionem Manchesteru United?

Podle studie ekonomické proveditelnosti, kterou si nechal Manchester United vypracovat, by navrhovaná revitalizace stadionu Old Trafford a jeho okolí mohla britské ekonomice přinést 7,3 miliardy liber ročně. Starosta Manchesteru Andy Burnham však v pondělí prohlásil, že na tento projekt nepůjdou žádné veřejné peníze.

United zvažují, zda realizovat plán výstavby zcela nového stadionu pro 100 tisíc diváků v hodnotě dvou miliard liber, nebo přestavět stávající Old Trafford, jemuž se přezdívá Divadlo snů, s kapacitou 74 tisíc diváků. Burnham podpořil ambice přestavět stadion společně s revitalizací okolí stávajícího domova Rudých ďáblů, kde by mohli vzniknout nové obytné domy, nákupní centra a změn by doznala i veřejná doprava.

Globální poradenská společnost Oxford Economics odhadla, že takový projekt by mohl přinést zhruba 92 tisíc nových pracovních míst, více než 17 tisíc nových domů a bytových jednotek a 1,8 milionu návštěvníků města ročně navíc.

"Mohl by to být největší revitalizační projekt, jaký jsem kdy v této zemi viděl," řekl Burnham. "Chceme, aby to byl nejlepší fotbalový stadion na světě, který přinese výhody také obyvatelům v jeho okolí," dodal britský politik zastávající funkci starosty města od roku 2017.

Za myšlenkou nového stadionu či přestavby toho stávajícího stojí spolumajitel Manchesteru United, britský miliardář Jim Ratcliffe, který na začátku letošního roku koupil menšinový podíl v klubu.

Ačkoli Ratcliffe původně naznačil, že by mohl požádat o vládní pomoc, aby mohl financovat "Wembley severu", zdá se, že tento krok ale pomalu vyloučil. Minulý týden nicméně severoanglický klub vybral celosvětově uznávané architekty společnosti Foster + Partners, aby zpracovali možné varianty.