Stane se Old Trafford minulostí? Ratcliffe chce pro Manchester United postavit nový stadion

Old Trafford by se mohl brzy stát minulostí.

Nový spolumajitel Manchesteru United Jim Ratcliffe (71) chce pro klub postavit nový stadion, jenž by nahradil současný Old Trafford. Cílem britského miliardáře je, aby se slavný fotbalový klub znovu vrátil na výsluní, z něhož se vytratil po odchodu legendárního trenéra Alexe Fergusona v roce 2013.

Ratcliffe se dohodl na koupi čtvrtinového podílu v United za 1,25 miliardy liber (asi 35,5 miliardy korun) loni v prosinci, transakce byla dokončena v úterý. Zakladatel chemické společnosti Ineos a celoživotní fanoušek klubu se také zavázal investovat 237 milionů liber (sedm miliard korun) do infrastruktury.

United hrají od roku 1910 na stadionu Old Trafford, jenž má aktuálně kapacitu 74 310 míst. Podle Ratcliffea by bylo možné stadion rekonstruovat a zvýšit kapacitu na 80-90 tisíc diváků, ale nebylo by to podle něj "dokonalé" řešení vzhledem ke stáří a místu pozemku.

Stadion světové úrovně

"V Trafford Parku odstartovala průmyslová revoluce. Když se na tuto oblast Manchesteru podíváte nyní, je taková unavená a zanedbaná a části jsou doslova zchátralé," řekl Ratcliffe BBC. "Podle mě by stálo za to zrenovovat celou tuhle část Manchesteru a jádrem by byl nový stadion. Byl by to stadion světové úrovně, na němž by se dalo hrát finále Anglického poháru, finále Ligy mistrů. Stadion, který by posloužil celému severu Anglie."

United jsou aktuálně na 6. místě Premier League (22.2.) Livesport

Ratcliffe si také dal za cíl vrátit Manchester mezi elitu anglických a světových klubů. Poslední anglický titul získal v sezoně 2012/13, po níž v klubu po 26 letech skončil veleúspěšný trenér Ferguson. "V posledních 11 letech nikdo nebyl v prostředí Manchesteru United úspěšný. Z čehož mi vychází, že v tom prostředí je něco špatně. Nechci z toho nikoho vinit, jen konstatuji fakta," řekl nový spolumajitel klubu, jenž poprosil fanoušky o trpělivost.

"Rád bych řekl fanouškům, dejte nám trochu času, zkuste být trpěliví a my se pokusíme dostat Manchester United tam, kam patří, tedy mezi absolutní špičku Evropy," uvedl Ratcliffe. United jsou aktuálně v tabulce anglické ligy šestí.