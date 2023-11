FPL před 11. kolem: Haalandův souboj se Salahem i zajímavý los trojice klubů

Erling Haaland (23) se mohl před minulým víkendem cítit zrazen. Před očekávaným manchesterským derby ho totiž mnozí hráči Fantasy Premier League zbavili kapitánské pásky. Norský kanonýr však odpověděl po svém, United na Old Trafford nasázel dva góly a řídil přesvědčivé vítězství Citizens 3:0. Na jaké straně jste stáli vy? Věřili jste blonďatému útočníkovi, nebo budete v 11. kole dohánět ztráty?

Diskuze nad volbou kapitána se konečně vrátila do správných kolejí. Opět jsou jen dvě možnosti – můžeme získat, nebo ztratit. Při jakékoliv variantě jde zkrátka o risk, což nám v první fázi sezony chybělo. Nyní musíme učinit rozhodnutí, které se buď velmi vyplatí, nebo nás bude mrzet.

Koho za kapitána?

Haalandovy (14,0) dva góly a asistence v derby proti Manchesteru United vzbudily ve světě FPL velký rozruch. Ten, kdo měl Nora za kapitána, si mnul ruce. Šestnáct bodů, zatímco jeho největší rival získal jen polovinu. To je opravdu skvělý výsledek. Haalandovo kapitánství sice hrálo mnoho manažerů, kteří už aktivně nesoutěží, ale najdou se i tací, kteří na blonďáka ukázali, přestože reagují každý týden.

Manchester City od střetnutí s Rudými ďábly neodehrál žádný zápas, takže si jeho hráči mohli odpočinout. V případě souboru trenéra Pepa Guardioly šlo o velmi vzácnou situaci. To vše proto, že Citizens v předchozím kole Carabao Cupu vypadli s Newcastlem. A tak je nejbližší utkání po úspěšném derby čeká až o víkendu, kdy na svém stadionu přivítají s Bournemouth. Cherries každoročně na Etihadu inkasují několik branek, takže by se mohlo zdát, že Haaland s kapitánskou páskou je nejen samozřejmostí, ale i nutností... Ale vůbec tomu tak není!

Může za to Mohamed Salah (12,9), kterého má v týmu stále více hráčů a on se jim za to odvděčuje vstřelenými góly. Před týdnem proti Nottinghamu neodehrál Egypťan nijak výjimečný zápas, přesto chladnokrevně využil chyby Matta Turnera (4,1) a přidal další trefu na své konto.

Nyní ho čeká výlet do Lutonu, který je od začátku sezony jedním z nejhorších týmů Premier League. Znepokojující však může být fakt, že Salah odehrál ve středečním střetnutí The Reds v Carabao Cupu s Bournemouthem celých 90 minut. Mezi střelce se nezapsal, i když skutečným problémem je jeho samotný výkon a možná únava. Nad jeho startem v nedělním duelu ale pochybuje málokdo.

Pokud máte z výše uvedeného dua pouze jednoho hráče, je volba kapitána jednoduchá. Nikdo jiný se tolik do centra dění netlačí a vynechání Haalanda či Salaha by bylo považováno za chybu. Pokud však máte oba, čeká vás dilema. Rozhodnutí je na vás. A o tom tato hra je.

O čem se diskutuje?

Než přejdeme k doporučování konkrétních jmen, zastavme se na chvíli u hry jako celku a zdůrazněme klíčové události. Jednou z nich je jistě zranění Pedra Neta (5,7). Záložník Wolves patřil mezi stabilní doručovatele bodů, jeho úchvatná bilance ale dostane pořádnou ránu pod pás. Portugalec je totiž kvůli svalovému zranění na několik týdnů mimo hru.

To samé platí i o Alexandru Isakovi (7,4). Švéd sice nemá tak pravidelné úspěchy, ale na pozici druhého útočníka je častou volbou. Podle posledních zpráv bude chybět ještě dvě kola, což si mnoho manažerů nemůže dovolit. Forvard Newcastlu mizí z více sestav. Takový trend bude před víkendem určitě pokračovat.

Poslední zastávku před "nákupy" uděláme u programu. Nadcházející zápasy hrají do karet Brightonu, West Hamu či Crystal Palace. Právě tyto tři celky budou mít v následujících třech, čtyřech kolech ideální příležitost získávat body. O moc hůře to nevypadá ani pro Aston Villu a Wolves.

Koho koupit?

Hwang Hee-Chan (5,5) – Jednou z největších předností Korejce je fakt, že navzdory zařazení mezi záložníky je ve skutečnosti hrotovým útočníkem. Při Netově absenci je to právě on, kdo ve FPL ze sestavy Wolves, kteří mají nyní slibný program, nejvíce vyčnívá. Hwang je v této sezoně navíc neuvěřitelně efektivní – všech šest střel na bránu zatím přetavil v gólovou radost.

Eddie Nketiah (5,6) – V mnoha ohledech podobný výběr jako Hwang, až na to, že Angličan je útočníkem i na papíře. Zajímavé je, že přestože jsme zvyklí ho vídat v roli náhradníka, v aktuální sezoně Premier League nastoupil v prvním týmu Arsenalu už v osmi zápasech, přičemž pouze dvakrát vypadl ze základní jedenáctky. Má nízkou frekvenci střelby, ale když už vystřelí, obvykle skóruje – pět jeho pokusů ze sedmi rozvlnilo síť. Zápas venku proti Newcastlu sice nepatří k nejlehčím, ale z dlouhodobého hlediska variantou levného útočníka, zejména při absenci Gabriela Jesuse (7,8).

Odsonne Edouard (5,0) – Pokud si myslíte, že má Nketiah v soubojích s obránci Strak málo šancí na úspěch, můžete si za podobnou cenu pořídit Edouarda. Ten by v zápase s Burnley neměl mít takový problém. Útočník Crystal Palace po vydařeném začátku sezony přestal střílet góly, ale v poslední době čelil velmi kvalitním obranám.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks)

Darwin Núñez (7,5) – Núñeze jsem na stejném místě uvedl již před rozehráním 8. hracího týdne s dovětkem, že se stále jedná o určitý risk, ovšem mnohem promyšlenější než tomu bylo v samotném úvodu sezony. Od té doby uruguayský forward bodoval v každém ze tří odehraných utkání, včetně desetibodového zisku v minulém kole. Jeho pozice v rámci FPL od té doby ještě posílila – po Haalandovi je společně s Watkinsem pravděpodobně druhou nejlepší volbou na pozici útočníka. I když jeho 14% vlastnictví pravděpodobně brzy viditelně naroste, stále se jedná o poměrně odlišující volbu, navíc s exkluzivní cenovkou vzhledem k tomu, jak velký ofenzivní potenciál nabízí. Pokud spojíme jeho očekávané góly a asistence, vede si mezi hráči Premier League dokonce úplně nejlépe. Haaland je druhý, a třetí pozice patří Callumu Wilsonovi. Liverpool v dalším kole čeká Luton a velmi blízko jsou také zápasy s Fulhamem nebo Sheffieldem United.

Hwang Hee-Chan (5,5) – Zranění Neta je sice pro Wolves velkou ztrátou a negativně ovlivní hru celého týmu, někteří jejich hráči však vzhledem k losu nabízí velmi dobrý poměr cena/výkon. V aktuálním kole se postaví Sheffieldu United, tedy jednoznačně nejhorší ligové obraně, a v nadcházejících šesti kolech se střetnou třeba také s Fulhamem, Burnley nebo Nottinghamem. Hodně se čeká od útočníka Kalajdžiče, ale protože je aktuálně na pozici fantasy útočníka hodně těsno, padá volba na Hwanga Hee-Chana, který je v FPL veden jako záložník a hraje v možná největší formě své kariéry. Dostává se do vysokého počtu skvělých brankových příležitostí, výborně je zakončuje a nebezpečné šance zvládne i vytvářet. Po levných záložnících je navíc v sestavách se Salahem velká poptávka.

Joachim Andersen (5,0) – Populární fantasy obránce kosí jedno zranění za druhým, a seznam dobrých picků se proto povážlivě zmenšuje. Do skupiny těch hratelných se aktuálně řadí také hráči Crystal Palace, které v dalších pěti kolech čekají Burnley, Everton, Luton, West Ham a Bournemouth. Joachim Andersen nabízí kromě dobrých vyhlídek na čistá konta také vysoký ofenzivní potenciál, neboť je nejčastějším zakončovatelem z rohových kopů. Pokud vás tlačí rozpočet, dobrou volbou je také o 0,4 milionu levnější Guéhi.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Marc Guehi (4,6) – Podíváme-li se na blok následujících pěti ligových zápasů, v čele týmů s nejlepším losem stojí londýnský Crystal Palace. Roy Hodgson na lavičce The Eagles si zakládá na pevné defenzivě a proti následujícím soupeřům, jmenovitě Burnley, Everton a Luton, očekávám utkání s nízkým počtem branek. Výhodnou akvizici z hlediska cena/výkon představuje v obraně anglický reprezentant Marc Guéhi. Ten je oproti svému parťákovi ze stoperské dvojice Joachimu Andersonovi o čtyři desetiny levnější, a přestože se zatím v letošní sezoně body za gól ani asistenci neuvedl, umísťuje se vysoko i v hodnocení bonusových bodů, což představuje v FPL pro manažery vítané plusové body.

Bryan Mbeumo (6,7) – Naopak oproti svým zvyklostem se v záložní řadě zaměřím na hráče, kterého příjemnější los čeká až po listopadové reprezentační pauze. Přiznám se, že Mbeumo v minulém kole opustil můj tým a po výkonu na Stamford Bridge jsem hořce litoval. Kamerunský kanonýr nadále vykazuje společně s Mohamedem Salahem nejlepší čísla v rámci očekávaných gólů mezi záložníky a v cenovce pod 7 milionů představuje skvělou investici. V tomto kole navíc Brentford čeká domácí zápas s West Hamem, jehož defenzivní čísla patří do spodní poloviny tabulky a v posledních zápasech, pomineme-li pohárový zápas proti Arsenalu, výkony příliš nepřesvědčuje.

Darwin Núñez (7,5) – Po pár týdnech je potřeba se v útočných řadách vrátit k doporučení uruguayského útočníka Núňeze. Ten potvrzuje výbornou formu, kdy v posledních třech ligových utkáních posbíral 1 gól a 3 asistence, navíc se z lavičky prosadil i v pohárovém utkání proti Bournemouthu. Forma a situace v útoku Reds naznačuje, že by měl Núňez opět v ligovém utkání nastoupit od začátku zápasu a proti nováčkovi z Lutonu je potřeba jeho potenciál využít. Navíc si svými výkony upevňuje svoji pozici v základní sestavě dlouhodobě, v týmu ho má necelých 15 % manažerů a představuje tak poměrně rozdílového hráče, jehož každý bod znamená rychlejší cestu pořadím vzhůru.