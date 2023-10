Manchester City hladce ovládl derby s United, West Ham doma překvapivě padl s Evertonem

Tahákem 10. kola Premier League bylo bezpochyby manchesterské derby. To na slavném stadionu Old Trafford ovládli hosté v poměru 3:0, dva góly vstřelil kanonýr Erling Haaland (23). Fotbalisté West Hamu zase podlehli na svém hřišti Evertonu 0:1, již třetí soutěžní porážku v řadě připravil domácím v 51. minutě Dominic Calvert-Lewin (26). Tomáš Souček (28) při neúspěchu svého celku do hry nastoupil až zhruba 20 minut před koncem, Vladimír Coufal (31) odehrál celé utkání.

Sestupný trend výkonů Kladivářů vyvrcholil v posledním kole porážkou a čtyřmi inkasovanými góly na hřišti Aston Villy. O nápravu se chtěli pokusit proti Evertonu, jenž měl na kontě bídných sedm bodů a po prohře s Liverpoolem mu navíc chyběl vykartovaný Ashley Young.

Londýnskému celku se v tomto ohledu mohl hodit především Jarrod Bowen. Ten nejenže již stihl vyrovnat loňskou metu svých ligových tref, ale ve dvou posledních domácích duelech s Toffees se celkem třikrát gólově prosadil.

A byl to právě anglický křídelník, který se po úvodním hvizdu ocitl v první zajímavé příležitosti. Bowen si naběhl na nádherný oblouček Lucase Paquety a moc nescházelo, aby míč protečoval za záda Jordana Pickforda. Po dobré práci brazilského reprezentanta pálil vzápětí opět Bowen a jen těsně minul levou tyč.

Laxního Paquetu následně obral ve středu pole o balon Jack Harrison, jenž však rychlý protiútok nevyřešil dobře a místo přihrávky volnému spoluhráči zakončil pouze do rukavic Alphonse Areoly.

Tým ze severu Anglie rozčísl defenzivně laděný duel až po změně stran. Na začátku celé akce byl Jarrad Branthwaite. Ten na polovině hřiště vybojoval míč, který si posléze převzal Dwight McNeil, přiťukl jej Calvertu-Lewinovi a vytáhlý útočník z otočky střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre.

O pár minut později mohl pojistku přidat Abdoulaye Doucouré, jenž šel po vyhrané hlavičce Calverta-Lewina sám na Areolu, ale francouzský gólman vytáhl fantastický zákrok, a udržel tak naděje svého týmu na bodový zisk.

Dobré rozpoložení týmu z Birminghamu mohl krátce po úvodním hvizdu potvrdit Nicoló Zaniolo. Někdejší hráč římského AS však v nadějné pozici vůbec netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Po pravé straně následně pláchl Matty Cash a vyzval ke skórování Ollieho Watkinse. Ten však nenavázal na svůj gólový apetit z posledních týdnů a pro tentokrát si vylámal zuby na Thomasi Kaminskim.

V 17. minutě již Villans svou herní převahu zužitkovali. Douglas Luiz využil nacvičeného signálu, když rozehrál standardní situaci na hranici velkého vápna, odkud rozvlnil síť McGinn.

Modrovínoví ve svých útočných choutkách nepolevovali ani po změně stran. Po centru Lucase Digneho se k odraženému míči na úrovní bílého puntíku prodral Diaby a nelehkým halfvolejem jej napálil nekompromisně k tyči. Svěřenci trenéra Unaie Emeryho těžili z aktivity francouzského reprezentanta opět v 62. minutě. Diaby si naběhl na dlouhý nákop z dílny Boubacara Kamary a jeho střílenou přihrávku následně nešťastně dopravil za brankovou čáru Tom Lockyer.

V 83. minutě pokračoval v přehlídce vlastních gólů také Emiliano Martínez, který si míč do své sítě srazil po nepovedené malé domů od Ezriho Konsy.

Brighton vstoupil do utkání aktivněji, už v osmé minutě musel Bernd Leno vykopávat z brankové čáry pokus Simona Adingry, který po zaváhání hostující obrany zůstal osamocený na zadní tyči. Favorit působil svěžím dojmem i nadále, několikrát během první půle zkusil své štěstí Carlos Baleba, ani jeho střely ze střední vzdálenosti však gólovou radost nepřinesly.

Ta tak přišla až ve 26. minutě, kdy si na hranici vápna převzal míč Ferguson a přesnou ranou po zemi poslal domácí do vedení.

Po změně stran mohl Brighton své vedení navýšit, nicméně nadějný pokus Lewise Dunka z přímého kopu zastavilo břevno. Fulham se osmělil až krátce před hodinou hry, kdy do šestnáctky vlétl Alex Iwobi. Nigerijský útočník však ve vápně působil, jako by měl za sebou bujarý sobotní večírek, neboť neposedný míč, který se mu stihl zamotat mezi nohama, poslal nešikovně do zázemí a celý moment trapnosti dovršil bývalý hráč Arsenalu nekoordinovaným pádem na zem.

V 65. minutě už ale jeho kolega Palhinha prokázal kvalitu hodnou Premier League, když po chybě v rozehrávce domácích nádhernou střelou do šibenice srovnal.

Domácí měli podle očekávání od úvodního hvizdu herní převahu. I přesto se Matt Turner výrazněji zapotil až po půlhodině hry, kdy musel krýt nepříjemnou střelu Núňeze. Hostující brankář si dokázal poradit i s dalším pokusem uruguayského forvarda, na dorážku Dioga Joty už ovšem nestačil.

O čtyři minuty později zvýšili Reds svůj náskok na dva góly, když se na třetí pokus dočkal Núňez, který po přihrávce Szoboszlaie pohodlně dopravill míč do prázdné branky. Szoboszlai mohl k asistenci přidat i gól, jeho povedenou ránu však Turner dokázal vykrýt.

Po hodině hry se poprvé v letošním ročníku mohl prosadit střídající Harvey Elliott, jeho střelu však skvěle zablokoval jeden z hostujících obránců. Chvíli poté měl dobrou příležitost ke skórování Mohamed Salah, jeho rána z přímého kopu nicméně skončila vysoko nad bránou. Egyptského útočníka to však dlouho mrzet nemuselo.

V 77. minutě se k němu po chybě Turnera dostal míč a pro hráče jeho kvalit už nebyl problém balon dopravit do odkryté brány. Další gól málem přidal Cody Gakpo, jeho krásná střela ovšem prosvištěla kolem levé tyče. Hosté mohli snížit v 86. minutě, Anthony Elanga však z bezprostřední blízkosti napálil svůj volej jen do břevna.

Často kritizovaný brankář Onana se zaskvěl už v úvodu, když po hlavičce Phila Fodena pohotově zakročil před potenciální dorážkou Haalanda. Norská superstar mohla otevřít skóre tohoto derby asi v polovině prvního dějství, když ve vápně při obranné standardce fauloval Rasmus Höjlund. Jeden z favoritů na zisk zlatého míče poslal kamerunského brankáře na druhou stranu a poslal Citizens do vedení.

V závěru to zkusil z úhlu z přímého kopu Julián Álvarez, nicméně Onana byl připraven jeho ránu alespoň vyrazit. Předvést se musel i Ederson, který reflexivně vyrazil prudkou ránu Scotta McTominaye. V úplném závěru poločasu zachránil Red Devils před dalším inkasováním znovu Onana, když hlavičkoval Haaland.

Do druhého dějství vstoupili lépe domácí, a dokonce si krátce po jeho začátku připsali zajímavé zakončení. Ránu Bruna Fernandese z dálky ovšem lapil Ederson. Na druhé straně Haaland svou šancí nepohrdl a skvělý centr z kopačky Bernarda Silvy zakončil tak, aby Onana nestihl zakročit. Ten o několik minut později musel zasahovat znovu, tentokrát proti utažené střele aktivního Jacka Grealishe.

V 69. minutě se ozval i dlouho němý Marcus Rashford, jehož zakončení ale těsně minulo levou tyč. Krátce nato zabránil Haalandovu hattricku Onana, když fantasticky vyrazil jeho pokus. Další ránu Rodriho sice Kamerunec zvládnul zneškodnit, avšak k odraženému míči se dostal Haaland, jenž předložil míč Fodenovi před prázdnou bránu, který svou úlohu splnil.