Prodej McTominaye? Nerozumím tomu, je to risk, kritizuje Ferdinand vedení Manchesteru United

Legendární anglický obránce Rio Ferdinand (45) odsoudil rozhodnutí Manchesteru United prodat Scotta McTominaye (27). Klub podle něj přesně takové typy hráčů potřebuje k zisku titulu mistra Premier League, na který United čekají už přes 11 let. Právě skotský záložník je velmi blízko přestupu do Neapole, která je za něj připravena zaplatit 30 milionů eur (cca 750 milionů korun).

Scott McTominay se v pěti letech stal součástí akademie Manchesteru United a prošel všemi mládežnickými složkami Rudých ďáblů, odkud se dostal až do A-týmu. Skotský záložník debutoval v Premier League v květnu roku 2017, kdy z lavičky naskočil do zápasu s Arsenalem. Od té doby si v anglické nejvyšší soutěži připsal 178 startů, ve kterých dokázal vstřelit 19 branek, z toho sedm v minulém ročníku. V letošní sezoně se však ještě ani jednou neobjevil v základní sestavě a vše tak nasvědčuje k jeho přesunu do Itálie.

K jeho odchodu se negativně vyjádřil bývalý hráč Red Devils Rio Ferdinand ve svém podcastu. Podle něho je McTominay důležitým hráčem, který dokáže pomoct týmu i z pozice náhradníka. "Ne každý hráč může být hvězda týmu. Vždycky říkám, že k získání titulu potřebujete hráče jako byli v United John O'Shea, Wes Brown, Darren Fletcher, Chicharito nebo Ole Gunnar Solskjaer," uvědomuje si Ferdinand.

"Nebo potřebujete hráče, kteří dokážou naskočit do zápasu později, jako byl Julián Álvarez v City. Další příkladem byl Jérémy Doku, který i přesto, že nehrál od začátku, dokázal zápasy ovlivnit. Takové hráče je nutné mít v týmu, jsou nesmírně důležití a chápou DNA klubu, hlavně ti, kteří v klubu vyrostli, za tím si United vždycky stáli," pokračoval bývalý obránce Manchesteru United.

"Osobně tomu nerozumím. Jeho náhrada může stát až 50 milionů liber, rozhodně to nebude levné. Je to risk. Nevíte, co přijde s novým hráčem, ale Scotta znáte, když hraje, je vidět," poukázal na důležitost hráče.

McTominayovi zbývá v jeho smlouvě pouze rok, a proto jsou United otevření k jeho prodeji. Peníze by se klubu hodily i kvůli příchodu uruguayského záložníka Ugarteho, který by měl být během následujících hodin oznámen jako nejnovější posila.