Nečekané rozhodnutí Szczesnyho. Polský gólman po předčasném konci v Juventusu ukončil kariéru

Polský brankář Wojciech Szczesny (34) se necelé dva týdny poté, co předčasně ukončil smlouvu v Juventusu, rozloučil s fotbalovou kariérou. Rodák z Varšavy v úterý oznámil poměrně nečekané rozhodnutí na Instagramu.

"I když je moje tělo připraveno na další výzvu, moje srdce už nikoli. Cítím, že nastal čas věnovat veškerou pozornost rodině," napsal Szczesny.

Syn bývalého polského reprezentačního brankáře Macieje Szczesného zahájil profesionální kariéru jako devatenáctiletý v Arsenalu, kde působil do roku 2015. Po příchodu Petra Čecha ke "Kanonýrům" zamířil na hostování do AS Řím a o dva roky později přestoupil do Juventusu, v němž byl nejprve náhradníkem legendárního Gianluigiho Buffona a záhy ho vystřídal v roli jedničky. Tento post v létě ztratil, když se nový trenér Thiago Motta rozhodl vsadit na posilu z Monzy Michele Di Gregoria.

Szczesny před dvěma týdny v turínském klubu ukončil smlouvu, kterou měl ještě na příští sezonu. Spekulovalo se o jeho odchodu do saúdskoarabského Al Nassru, kde se mohl setkat se spoluhráčem z Juventusu Cristianem Ronaldem, ale podle médií se nedohodl na podmínkách.

S Arsenalem vyhrál Szczesny dvakrát Anglický pohár, s Juventusem třikrát italskou ligu i pohár. V dresu polské reprezentace odchytal 84 utkání, byl na čtyřech mistrovstvích Evropy a dvou světových šampionátech.