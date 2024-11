Remízová bitva Wolves s Crystal Palace přinesla přestřelku a neuznaný gól v nastavení

NATHAN STIRK / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Hárči Wolverhes sice otočili nepříznivě se vyvíjející domácí duel 10. kola Premier League proti Crystal Palace, nakonec ale po bláznivé druhé půli, která vyústila v remízu 2:2, prodloužili čekání na svou první výhru v tomto ročníku. Orli navíc mohli v nastaveném čase senzačně brát všechny tři bdoy, branka Jean-Philippeho Matety ovšem neplatila kvůli předcházejícímu faulu.

V posledních čtyřech ročnících Premier League dělily tyto dva celky maximálně čtyři body a do sobotního zápasu vstupoval Crystal Palace právě s tímto náskokem před Wolves. Vlci, kteří po premiérovém triumfu Southamptonu klesli na poslední příčku tabulky, děkovali Craigu Dawsonovi za udržení bezbrankového stavu, když jejich zadák zablokoval střelu Willa Hughese z hranice pokutového území.

V chaotickém prvním poločase si Palace vytvořil lepší příležitosti ke skórování, ale Trevoh Chalobah z bezprostřední blízkosti neuspěl a pokus Matety byl zablokován. Krátce poté, co Daniel Muñoz zamířil jen nad, se však domácí málem dostali do vedení. Pablo Sarabia ale otálel se střelou tak dlouho, než stihl zakročit vyběhnuvší Dean Henderson.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce po změně stran se Sarabia po přihrávce Matheuse Cunhy dostal do velké šance, ale svou střelu namířil pouze do Hendersona. José Sá, který při absenci Sama Johnstona chytal třetí ligový zápas v řadě, chyboval při rozehrávce, míč se dostal k volnému Chalobahovi, který se nemýlil.

Hosté po inkasované brance pokračovali v tlaku, ale Ismaila Sarr ani jednu ze svých šancí na zvýšení náskoku nevyužil. Záhy tak udeřilo na druhé straně. Pouhých sedm minut po úvodní trefě přišla vyrovnávací branka, o kterou se tvrdou ranou postaral Strand Larsen.

Další zvrat přinesla 72. minuta. Po rychlém brejku se v šanci ocitl João Gomese, jenž věděl, co dělat, a dokonal obrat. To ale nebylo vše. Hosté se pár minut po obdržené brance dostali lacino k rohovému kopu, po kterém vyrovnal Marc Guéhi. V nastaveném čase dostal míč do sítě Mateta, ale jeho trefu sudí po zásahu VAR kvůli faulu na Hendersona neuznal.

Wolves tak zůstali na chvostu tabulky s pouhými třemi body a nejdelší sérií bez výhry v úvodu Premier League v tomto století. Eagles jsou s jedním vítězstvím pouze bod nad pásmem sestupu, když Vlky neporazili teprve podruhé za posledních osm vzájemných duelů v nejvyšší anglické soutěži.