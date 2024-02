Guardiola se postavil za kanonýra Haalanda: Nekritizujte ho, zavře vám pusu

Pep Guardiola (53) prohlásil, že Erling Haaland (23) "zavřel ústa" svým kritikům poté, co vstřelil jediný gól při těsné úterní výhře Manchesteru City 1:0 nad Brentfordem.

Pouhé dva body dělí první trojici ve fascinujícím boji o titul v Premier League, když se Manchester City díky úterní výhře nad Brentfordem posunul o bod za vedoucí Liverpool a třetí Arsenal ztrácí 13 kol před koncem další bod. Haaland chtěl napravit a dát zapomenout na frustrující večer, kdy svěřenci Pepa Guardioly v sobotu doma pouze remizovali 1:1 s Chelsea.

Nor se teprve nedávno vrátil po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním a španělský kouč prohlásil, že se se ztrátou své babičky vyrovnává mimo hřiště. V úterý večer už ale Haaland před brankou soupeře připomínal své staré já, když si naběhl na přihrávku Juliana Álvareze a 19 minut před koncem vstřelil svůj 22. gól v sezoně.

"Nejlepší útočníci dávají hodně gólů. Nekritizujte ho, zavře vám pusu. Dříve nebo později se to stane," řekl Guardiola. "Byl dva měsíce mimo hru, přišel o babičku, není to pro něj snadné. Mluvili jsme o tom momentu (nevyužitá šance proti Chelsea). Uvědomil jsem si to až později, ale on o smrti své babičky nic neřekl," dodal trenér Manchesteru City.

Kevin de Bruyne zůstal po celý zápas na lavičce, protože Guardiola prozradil, že má problémy se stehenním svalem. Je třeba připomenout, že Belgičan vynechal prvních pět měsíců sezony právě kvůli natrženému stehennímu svalu. De Bruyneho kreativita chyběla, protože Citizens se dlouho marně snažili zužitkovat svou převahu, přestože měli téměř 70% držení míče a 25 střel, z nichž 11 mířilo na branku.

Haaland a jeho statistiky proti Brentfordu. Opta by Stats Perform

Brentford byl přitom posledním týmem, který na Etihadu dokázal před 14 měsíci vyhrát. Další šanci na překvapení ale propásl, i když k tomu neměl daleko.