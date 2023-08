ŠESTKA: Ronaldo v předkole asijské LM, duel českých střelců i Menšíkův boj o US Open

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 22. srpna

Al Nassr – Al Ahli Dubaj

Vedle Evropy vrcholí kvalifikace o Ligu mistrů i v Asii. V úterý se rozhodne o tom, kdo obsadí zbývajících osm míst v osudí čtvrtečního losu základních skupin. A ve hře nebude nikdo menší než pětinásobný vítěz Champions League UEFA Cristiano Ronaldo, pro nějž je předkolo novinkou. Tým saúdskoarabského vicemistra povede v jediném duelu o postup proti šampionům Spojených arabských emirátů.

Podle bookmakerů je Al Nassr favorit, realita ovšem může být zcela jiná. Žlutomodří zahájili novou sezonu dvěma porážkami, naposledy se někdejší liverpoolská hvězda Sadio Mané málem přetrhla, jenže Ronaldo jeho pasy zatím v gól nepřetavil. Al Nassr loni v soutěži chyběl a nebude senzací, když se to stane i letos. Al Ahli v létě přivedlo z Hoffenheimu Izraelce Dabbura, z Crystal Palace Srba Milivojeviče a oba zápasy nové sezony zvládlo 3:0.

Středa 23. srpna

Menšík – Fognini

Třetí grandslam sezony US Open startuje tento týden kvalifikací. V jejím prvním kole se v New Yorku střetne český talent Jakub Menšík s 36letým italským veteránem Fabiem Fogninim. Menšík bude o účast na grandslamu usilovat poprvé v životě a podle všeho si bude muset ještě počkat. A to ani ne tak kvůli zraněnému stehnu, jež 17letého daviscupového reprezentanta nedávno vyřadilo z challengeru v Liberci.

Menšík sice na tvrdém povrchu umí zahrát a loni na Australian Open dokonce došel až do finále, Ital navíc vypadl z elitní stovky a musí po 16 letech na US Open do kvalifikace. Ovšem na Flushing Meadows má příjemné vzpomínky. Ve svém průlomovém roce 2015 tam došel do 4. kola a porazil i Rafaela Nadala. A především – někdejší světová sedmička Menšíka potkala necelý měsíc zpátky a na antuce v Zugu zvítězila jednoznačně 6:4, 6:2.

Čtvrtek 24. srpna

Fenerbahce – Twente Enschede

Závěrečné předkolo Evropské konferenční ligy proti sobě svedlo soupeře do dvojice, jejíž kvalita by hladce zapadla do hlavní soutěže. Jasným favoritem je Fenerbahce, které v létě posilovalo jako divé a zvlášť v ofenzivní jednotce se sešla hvězdná (i když ne nejmladší) společnost. Brazilec Fred z Manchesteru United, Cengiz Ünder z Marseille, Srb Tadič z Ajaxu, Džeko z Interu Milán nebo polský reprezentační záložník Szymanski z Feyenoordu…

A to je ještě na cestě do branky hrdina chorvatských bronzových medailistů z loňského MS Livakovič. Turecký velkoklub v nové sezoně odehrál šest zápasů s celkovým skóre 19:2 a jen jednou z toho nezvítězil o dvě a víc branek. Twente je na tom podobně, má čtyři úspěchy o víc než gól za sebou, jenže všechny nad druhořadými protivníky. A v Istanbulu narazí. Nebude překvapením, když domácí budou opět triumfovat výraznějším rozdílem.

Pátek 25. srpna

Chelsea – Luton

Vedení Blues (tak jako vždy) na nákupech nešetřilo. Z celé Premier League utratilo suverénně nejvíc, dvojnásobek toho, co za posily v létě vydal třetí v pořadí Tottenham. A (tak jako téměř vždy) se efekt zatím nedostavil. Kabina Chelsea totiž ze všeho nejvíc připomíná prostředek městské hromadné dopravy – v létě ji opustilo 21 hráčů a 18 do ní přišlo. Není se čemu divit, že družina kouče Mauricia Pochettina má po dvou kolech má jediný bod.

Luton zatím odehrál jen jeden zápas, domácí střetnutí s Burnley muselo být odloženo, protože rekonstrukce jeho stadionu ještě není hotová. Nováček Premier League povolil při svém návratu mezi elitu Brightonu 12 střel na branku (nikdo zatím v celé soutěži nečelil většímu počtu), z toho čtyři skončily v síti. Proti Chelsea, jež doma v soutěžním zápase nevyhrála devětkrát po sobě (od března), mají Kloboučníci na druhou stranu šanci, že se gólově prosadí i oni.

Sobota 26. srpna

Mönchengladbach – Leverkusen

Góly na obou stranách se dají čekat i v rýnském derby. A se štěstím i od českých střelců. Zvlášť Tomáš Čvančara na straně domácích působí zatím jako kometa, čtyři góly ve dvou soutěžních vystoupeních po přestupu ze Sparty jsou výtečnou bilancí. Domácím se přitom na lokálního rivala nedaří – nevyhráli nad ním sedmkrát v řadě, na svém stadionu proti němu čekají na tříbodový zápis od října 2018.

Každopádně pro nestranné fanoušky je vždycky jejich vzájemný duel zábavou. Z posledních osmi jen v jednom nepadlo tři a víc gólů. Navíc vždy se měnilo skóre celkem záhy, v pěti ze sedmi klání se tak stalo už před vypršením 21. minuty. Oba týmy navnadily diváky minulý týden. Gladbach osmibrankovou přestřelkou s Augsburgem (4:4), Leverkusen, za nějž na konec naskočil i Adam Hložek, pětigólovým duelem s Lipskem (3:2).

Neděle 27. srpna

Neapol – Sassuolo

Jako poslední se z velkých soutěží rozběhla Serie A a Neapol v ní vykročila za obhajobou scudetta přesvědčivou výhrou ve Frosinone. Z osmi střel na branku se ujaly tři, zatímco soupeř šel do vedení ze svého jediného pokusu mezi tři tyče. Dvakrát se trefil Nigerijec Osimhen, jehož Neapol společně s dalším tahounem ofenzivy Kvaracchelijou, v létě poněkud překvapivě udržela. I když se podpis nové Osimhenovy smlouvy mírně oddaluje.

Hráči Neapole se poprvé od titulových oslav ukáží svým příznivcům doma a proti Sassuolu by si měli jednoznačně připsat tři body. A co víc, o jejich zisku klidně mohou rozhodnout už během prvního poločasu. Z posledních sedmi vzájemných duelů proti černozeleným na Stadio Diego Armando Maradona se jim to podařilo ve všech šesti, v nichž vyhráli. Naposledy to bylo po první půli 3:0, předtím dokonce 4:0.