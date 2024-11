Ten Hag poděkoval fanouškům. S United měl větší plány, ale dvě trofeje považuje za úspěch

Bývalý manažer Manchesteru United Erik ten Hag (54) v pátek, jen pár dní po vyhazovu z klubu, napsal dopis. V tom nejenže poděkoval fanouškům za podporu, ale také se ohlédl za svým angažmá na severu Anglie.

Ten Hag byl propuštěn v pondělí poté, co po špatném vstupu do sezony klesl pod jeho vedením Manchester United až na 14. místo tabulky Premier League. V den, kdy byl Rúben Amorim potvrzen jako jeho nástupce, poslal Nizozemec prostřednictvím agentury, která ho zastupuje, vzkaz příznivcům.

"Dovolte mi, abych vám na úvod poděkoval. Děkuji vám, že jste tu vždy byli pro klub," uvedl Ten Hag v dopise, který na sociálních sítích zveřejnila společnost SEG Football.

"Ať už to bylo na zápasech daleko od domova, nebo v obtížných kláních na Old Trafford, vaše podpora byla neochvějná. Vždy jsem se rád setkával s fanoušky Manchesteru United po celém světě," napsal Ten Hag.

Čtyřiapadesátiletý Nizozemec ve své první sezoně v Manchesteru United vyhrál Ligový pohár a na konci minulého ročníku ho dovedl k vítězství v FA Cupu, v němž ve finále porazil městského rivala Manchester CIty. Možná i díky tomu se udržel na horké trenérské židli i přes letní přestávku.

"Vyhráli jsme dvě trofeje. Jsou to úspěchy, kterých si budu vážit do konce života. Mým snem samozřejmě bylo přinést do vitríny vitríny více trofejí. Bohužel tento sen už se mi nesplní," prohlásil Ten Hag.

Na příznivce manchesterského celku ale nezanevřel, a to i přesto, že jimi byl zejména v závěru svého angažmá kritizován. "Přeji všem fanouškům Manchesteru United jen samé úspěchy, trofeje a slávu. Vaše podpora a vřelost, které se mi od všech v klubu dostalo, mi pomohly cítit se jako doma," uvedl.

Uvolněné místo převezme 11. listopadu Portugalec Amorim. Do té doby tým povede někdejší Ten Hagův asistent Ruud van Nistelrooy, který zastává funkci dočasného manažera. Zatím se mu podařilo v Ligovém poháru porazit Leicester 5:2.