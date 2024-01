Tottenham potvrdil zisk obránce Dragusina, podepsal smlouvu do roku 2030

Radu Dragusin (21) přestoupil z CFC Janov do Tottenhamu Hotspur, který může i s bonusy zaplatit celkem 31 milionů eur. Rumunský obránce se Spurs upsal do roku 2030.

Janov za Dragusina obdrží základní přestupovou částku ve výši 25 milionů eur a zbývajících šest milionů eur může vyinkasovat na bonusech. Kromě finanční kompenzace je součástí dohody rovněž hostování obránce Djeda Spenceho na Apeninském poloostrově.

Rumunský obránce si v Londýně ročně vydělá 3 miliony eur, klidně však mohl dostávat více, kdyby upřednostnil nabídku Bayernu Mnichov. "Už jsme se rozhodli, že půjdeme do Tottenhamu, když přišla další nabídka od Bayernu. To jsme se zastavili. Už jsme byli na cestě na letiště," řekl hráčův agent Florin Manea ve středu. "Odpověděl jsem Bayernu, že jsme rozhodnutí již učinili, a proto bylo těžké ho změnit. Třeba se k tomu jednou v budoucnu vrátíme. Je trochu nepříjemné odmítnout Bayern, ale nakonec to tak Radu a jeho rodina chtěli. Je šťastný," popsal jednání.

Dragusin pomohl Grifone k návratu mezi italskou elitu a celkem za nováčka Serie A, kam přestoupil z Juventusu, odehrál 62 soutěžních zápasů, v nichž se šestkrát prosadil. Třináctinásobný reprezentant Rumunska bude v Tottenhamu oblékat dres s číslem 6.