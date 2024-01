Werner se vrací do Londýna, o pozvánku na Euro zabojuje v dresu Tottenhamu

Timo Werner (27) se podruhé v kariéře vydává zkusit štěstí do Premier League a opět zamířil do Londýna. Německého útočníka, který neměl místo v základní sestavě Lipska a vypadl i z reprezentace, si na hostování s opcí vypůjčil Tottenham. V minulosti rodák ze Stuttgartu hájil barvy Chelsea.

"S potěšením oznamujeme příchod Tima Wernera na hostování z RB Lipsko," oznámil Tottenham v oficiálním prohlášení. "Německý reprezentant zde bude hostovat do konce sezony, v létě následně budeme mít opci na trvalý přestup," dodalo vedení Spurs.

Werner bude na jaře nastupovat v dresu s číslem 16. Výše opce na trvalý transfer zveřejněna nebyla, podle ostrovních médií ale činí 14,5 milionu liber, tedy asi 414 milionů korun.

Werner v Lipsku po čtyři roky platil za spolehlivého střelce a nasázel za něj celkem 95 branek, než ho v létě 2020 zlákala do svých řad Chelsea. Angažmá v Londýně se mu však nevydařilo a po dvou sezonách se vrátil zpět, aby našel klid a ztracenou formu.

To se mu loni povedlo, v probíhajícím ročníku se ovšem potýkal s větší konkurencí a tento boj prohrával. Přednost dostávalo trio Benjamin Šeško, Yussuf Poulsen a Loïs Openda a Werner se na trávník podíval jen ve 13 duelech.

Situace z klubové scény se promítá i do té mezinárodní, Werner totiž nedostává pozvánky do reprezentace a každým dnem se zmenšovala jeho šance na účast na domácím Euro. O pozvánku na ME nyní zabojuje v Tottenhamu