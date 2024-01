Liverpool si pojistil Jaroše a do konce sezony ho poslal chytat do Štýrského Hradce

Liverpool prodloužil smlouvu s Vítězslavem Jarošem (22) do léta 2026, původní kontrakt by vypršel po konci příští sezony. Aktuální lídr Premier League obratem poslal českého brankáře na půlroční hostování do Štýrského Hradce. Součástí dohody není opce na případný přestup.

Jaroš přišel do Liverpoolu v roce 2017 ze Slavie. Účastník loňského mistrovství Evropy jednadvacítek za A-tým Reds zatím ještě ani jednou nenastoupil, v sedmi soutěžních zápasech se dostal aspoň na lavičku. V minulosti hostoval v irském celku St Patrick's Athletic a v nižších anglických soutěžích v Notts County a Stockportu.

"Musel jsem prodloužit smlouvu minimálně o tu dobu, na kterou budu odcházet. Když se člověk vrátí z hostování do Liverpoolu, musí mít ještě dva roky smlouvu. Všechny rozhovory v Liverpoolu byly pozitivní. Je vidět, že do budoucna mě v Liverpoolu chtějí a furt se mnou mají plány," uvedl Jaroš v audio nahrávce od agentury Sport Invest.

Sturmu patří po podzimní části rakouské Bundesligy druhé místo v tabulce o dva body za obhájcem titulu Salcburkem. "To hostování se urodilo celkem rychle. Obrovský zájem byl jednou z věcí, která mě hodně nalákala. První dojmy jsou super. Myslím, že snaha sesadit Salcburk tam bude. Fotbal se hraje kvůli tomu, aby se vyhrávalo. Bylo by to krásné, ale nechci předbíhat," prohlásil Jaroš.