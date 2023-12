Bezútěšná realita na Old Trafford. United klesají na nové dno, nadějí může být drsná zkouška

Old Trafford dnes zdaleka není oním Divadlem snů. Fanouškům Manchesteru United přináší v posledních letech spíš ponurou dávku těžké a bezútěšné reality. Kdysi neohrožený tým v úterý potupně vypadl i z evropských pohárů a o víkendu ho čeká další přetěžký test.

Probíhá sezona, v níž United prohráli již polovinu ze svých 24 zápasů napříč všemi soutěžemi. Na nové dno je ale poslala domácí prohra 0:1 Bayernem Mnichov, kdy jen jedinkrát vystřelili na bránu.

Svěřenci Erika ten Haga se kvůli ní ocitli na posledním místě skupiny A. United v ní získali pouhé čtyři body, což je jejich negativní historický rekord ve skupinové fázi Ligy mistrů. V šesti odehraných zápasech také inkasovali 15 gólů, což je pro změnu nejhorší bilance ze všech anglických týmů v historii prestižní soutěže.

Potřetí za posledních sedm sezon United vypadli v Evropě ve skupinové fázi, tentokrát jim útěchou není ani Evropská liga, zůstali poslední a dívají se na záda týmů FC Kodaň i Galatasaraye. Je zkrátka konec.

Co přinese Anfield?

Erik ten Hag musí otočit list a začít psát novou kapitolu. O víkendu totiž čeká jeho tým náročný výjezd do Liverpoolu, který vede Premier League. Při vzpomínce na poslední vzájemný zápas na Anfield Road fanoušky mrazí, v minulé sezoně tam United prohráli 0:7. Otázek je hned několik. Není nyní rozpoložení v týmu ještě horší? Nezhorší se situace v případě dalšího neúspěchu? A kolik vlastně času zbývá Ten Hagovi na to, aby se pokusil situaci dostat pod kontrolu a zvrátil vývoj do pozitivních momentů.

"Fanoušci už projevili určitou míru trpělivosti, teď však panuje obrovské zklamání," řekl Steve Bruce, bývalý obránce klubu v podcastu BBC Football Daily. "Ten Hag se teď musí pokusit zvednout všem náladu a jediný způsob, jak to může udělat, je uhrát dobrý výsledek v Liverpoolu. United jsou ale v zoufalé situaci," dodal.

První měsíce přitom byly pro nizozemského manažera relativně pozitivní. Bývalý trenér Ajaxu Amsterdam na úvod získal Ligový pohár, vůbec první trofej pro klub za posledních šest let. Pak vrátil tým do Ligy mistrů, když v Premier League obsadil třetí příčku.

Ten Hagovi tyto počiny vynesly spoustu pochvalných slov. I fanoušci za ním zatím z velké části stále stojí, ale další progres nepřichází.

Pravdou je, že od jeho příchodu se utratilo za nové posily 400 milionů liber, United však dál vypadají jako spolek, kterému chybí jasná vize nebo směr.

Kritika od krajana

Někdejší stoper klubu a Ten Hagův krajan Jaap Stam dokonce pronesl, že se o trenéra začíná bát. Zmiňuje informace z některých médií, ve kterých se objevily zmínky o nedobré náladě v kabině, i to, že někteří hráči nizozemského trenéra nerespektují. "Potřebujete mít klid. Nemůže věnovat tolik pozornosti věcem, jako jsou třeba nálady hráčů nebo pomluvy v tisku," myslí si vítěz Ligy mistrů, který s United v roce 1999 vyhrál treble.

I sám Stam ale pochybuje o dobrých tazích United na přestupovém trhu. "Vše má souvislost i s tím, kolik se investovalo peněz a jací hráči se přivedli. Ale jsou to ti správní hráči? Můj názor je, že nejsou," říká nekompromisně Stam.

Zatímco se mluví o nové investici do klubu ze strany šéfa firmy INEOS Jima Ratcliffa, která vypadá pro fanoušky velmi pozitivně, bezprostřední starostí Erika ten Haga je cesta na Anfield Road. Tam budou United postrádat vykartovaného kapitána Bruna Fernandese i zkušené obránce Harryho Maguirea a Luka Shawa, kteří se zranili v posledním utkání proti Bayernu. "O tom se ale vůbec nesmí přemýšlet," nabádá bývalý brankář United Peter Schmeichel.