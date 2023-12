Derby Week: Skotský konec roku – mezi svátky na dvě největší derby ve dvou největších městech

Pro mnoho evropských fotbalových soutěží platí, že kolem Vánoc se láme chleba. V prosinci a lednu je to jeden anglický týden za druhým a ne každý tým tlak náročného programu ustojí. Příkladem země, kde je období vánočních svátků a přelomu nového roku pro kluby extrémně náročné, je Skotsko. Fotbalový letopočet 2023 uzavřou dvě největší tamní derby.

Kluby Hibernian (známý zkráceně jako Hibs) a Heart of Midlothian (Hearts) jsou jedinými dvěma profesionálními v Edinburghu, hlavním a druhém největším městě Skotska, v jehož aglomeraci žije asi 900 tisíc lidí. Oba rivalové mají ohromně bohatou tradici a patří mezi vůbec nejstarší fotbalové oddíly světa.

Heart of Midlothian byl založen v roce 1874, Hibernian o rok později. A mezi nejstarší se tak řadí i jejich derby. Poprvé se tito městští konkurenti utkali hned v roce 1875, na Štědrý den. Přičemž Hibs vyhráli 1:0. Od té doby se střetli už 661krát, což z bitvy o Edinburgh dělá také jedno z nejhranějších derby. Oficiálních soutěžních zápasů však bylo "jen" 336.

Mezi největší a nejdůležitější derby se řadí dvě finále, ve kterých si to Hibs s Hearts rozdali o Skotský pohár. První z nich už je pořádně vousaté. V roce 1896 se ze zisku slavné skotské trofeje radovali fotbalisté Heart of Midlothian (3:1). Podruhé se edinburské kluby ve finále potkaly až po dlouhých 116 letech. Finále v roce 2012 také opanovali Hearts.

Výhrou 5:1 nad odvěkým rivalem Hearts dosáhli na svůj osmý triumf ve Skotském poháru. Hibs dokázali pohár vyhrát také, byť jen třikrát. Naposledy se jim to povedlo v roce 2016. Oba kluby se radovaly i ze zisku ligových titulů, mistry Skotska se staly shodně čtyřikrát. Za tak dlouhou, téměř 150letou historii, to není mnoho. Jak v poháru, tak především v lize, má skotský fotbal jiné "krále" – slavnou dvojici z Glasgow.

Edinburské kluby jsou po fotbalové stránce ve stínu silných Rangers a Celtiku z největšího skotského města. Pro samotný Edinburgh je však bitva dvou zdejších rivalů extra důležitá. O víc než o cokoliv jiného jde v tomto derby o souboj severní a jižní poloviny města. Hibernian jsou klubem z přístavní čtvrti Leith na severu, srdce Heart of Midlothian leží jižně od starého města.

Rivalita mezi Hibs a Hearts tkví ve sportovní i geografické rovině a má poměrně poklidnou a dalo by se říct přátelskou atmosféru. Určitě minimálně v porovnání s derby o Glasgow, kde nevraživost mezi Rangers a Celtikem najdeme vedle fotbalové stránky věci snad úplně ve všech aspektech tamní společnosti, což z jejich střetu dělá jedno z nejožehavějších, ale bohužel i nejnebezpečnějších derby na světě.

Stadion na Easter Road, domov klubu Hibernian, pojme 20 421 fanoušků. Kapacita Tynecastle Parku, domově Heart of Midlothian, činí 19 852 diváků. P3K / Google Maps

Old Firm derby – rivalita na všech úrovních

Rangers vznikli v roce 1872. Druhý z velkých glasgowských klubů – Celtic – byl založen "až" o 15 let později. První vzájemný zápas se uskutečnil v roce 1888 (Celtic vyhrál 5:2). Postupem času se z obou celků stali obrovští rivalové a jejich duelu se začalo přezdívat jako Old Firm derby, což by se dalo přeložit jako "derby starých známých" (byť je výše popisované edinburské derby starší). Old Firm derby však získalo téměř okamžitě punc největšího zápasu ve Skotsku, ale i daleko za jeho hranicemi.

Rangers i Celtic od prvopočátků své existence okamžitě patřily mezi nejlepší týmy v zemi. Počty jejich získaných mistrovských titulů, kterými se řadí mezi nejdominantnější týmy na celém světě, berou dech. Kompletní inventura vitrín s cennými trofejemi glasgowských rivalů hovoří takto: Rangers získali celkem 117 trofejí (55× liga, 34× Skotský pohár, 27× Skotský ligový pohár a 1× Pohár vítězů pohárů), Celtic má sbírku o jediný kousek chudší (53× liga, 41× Skotský pohár, 21× Skotský ligový pohár a 1× Pohár mistrů evropských zemí).

Mistrovských utkání (tedy oficiálních soutěžních zápasů) v rámci Old Firm derby proběhlo už 437 a i tam je bilance vyrovnaná: 169 derby vyhráli Rangers, 166 vítězství si připsal Celtic. Už čistě z fotbalového hlediska tak jde o obrovský duel. Aspektů rivality mezi Rangers a Celtikem je však mnohem víc a většina z nich prostupuje celou skotskou, potažmo celou britskou společností. A to až na dřeň.

Na Celtic Park se vejde 60 411 lidí. Stadion Rangers, Ibrox Stadium, má kapacitu 50 817 míst. P3K / Google Maps

Identita obou klubů i hodnoty, které oba tábory vyznávají, se dají odečíst už z jejich názvů a symbolů. Rangers jsou klubem "britských" Skotů, kteří vidí zemi jako součást Spojeného království. Z politicko-národnostního hlediska se často označují za loajalisty či unionisty. Celtic reprezentuje "irské" Skoty, z politického úhlu pohledu republikány, kteří historicky touží po samostatnosti a oproštění se od britské nadvlády. S tímto dělením souvisí i rozdílná církevní příslušnost příznivců obou klubů. Zatímco fanouškovskou základnu Rangers tvoří převážně protestanté, k Celtiku inklinují vyznavači katolické křesťanské víry.

Odlišní jsou oba rivalové i v oblasti sociální ideologie, kdy Rangers zastávají hodnoty konzervatismu a Celtic stojí na straně socialismu. Old Firm derby rozděluje společnost nejen víc než milionu obyvatel Glasgow, ale i celého Skotka a Britských ostrovů včetně Irska. Vztahy mezi oběma kluby a především mezi jejich příznivci jsou extrémně složité a často velmi vyhrocené. Snad se bude Old Firm derby v budoucnosti čím dál víc stávat hlavně ryze fotbalovou bitvou o další skotské tituly.

Edinburské derby má výkop 27. prosince ve 21:00 SEČ. Old Firm derby mezi Celtikem a Rangers je na programu v příštím kole jen o tři dny později, 30. prosince ve 13:30 SEČ. Okořeňte si konec roku 2023 dvojitou dávkou nejlepších skotských derby sledováním na Livesportu a dobře vstupte do roku nového!

Další derby týdne

Pátek 29. prosince

Turecko – Süper Kupa (Superpohár)

Galatasaray – Feberbahce

Kitalararasi Derbi (Interkontinentální derby)

Interkontinentální istanbulské derby se odehrálo na Štědrý den. Skončilo remízou 0:0 a oba rivalové se se shodným počtem bodů dělí o první místo tabulky. O pět dní později proti sobě dva největší turecké kluby budou stát znovu v souboji o turecký Superpohár. Zápas se uskuteční v Saúdské Arábii.

Pondělí 1. ledna

Egypt – Premier League

Al Masry – Ismaily

Canal derby (Derby Suezského průplavu)

Zápas mezi kluby Al Masry a Ismaily SC je jednou z největších rivalit v rámci egyptského fotbalu. Název derby je odvozen od Suezského průplavu, protože oba kluby pocházejí z jeho blízkosti. Ismaily SC má domov v Ismailii. Al Masry byl založen v Búr Saídu, ovšem před 10 lety se přestěhoval do Alexandrie.

Úterý 2. ledna

Španělsko – LaLiga

Valencie – Villarreal

Derbi de la Comunitat (Derby Valencijského společenství)

Městečko Vila-real leží asi 55 km severně od Valencie. Tamní klub Villarreal CF se stal velkou fotbalovou značkou až po roce 1997, když klub odkoupil Fernando Roig. Silný podnikatel z regionu, jehož bratr Francisco byl v té době majitelem Valencie. Vznikla tak velmi zajímavá rodinná rivalita.