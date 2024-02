Neil Warnock se vrací do práce. Trenérský veterán kývl na nabídku Aberdeenu

Aberdeen FC našel náhradu za kouče Barryho Robsona, ve zbytku sezony jej povede Neil Warnock (75). Trenérský veterán před necelými dvěma lety oznámil konec kariéry, loni na jaře ho však oslovila nabídka Huddersfieldu. Tomu Warnock pomohl k záchraně v Championship, po sedmi kolech letošní sezony byl však odvolán.

Rodák ze Sheffieldu se přesto vrací na scénu, Aberdeen se pro něj stává 17. angažmá v britském fotbale a zároveň prvním ve Skotsku. "Těším se na výzvu, která mě čeká. Netajil jsem se tím, že jsem vždycky chtěl působit ve Skotsku," nechal se slyšet po podpisu smlouvy Warnock.

"Když se dostanete do mého věku, dvakrát si vše rozmyslíte. Tolikrát už jsem odešel do důchodu, ale když jsem mluvil s Davem Cormackem a Alanem Burrowsem, přišlo mi to jako správná věc. Dává jim to více času na hledání správného trenéra, který by klub posunul kupředu. A jak jsem jim řekl: Pojďme si to do konce sezony užít. Rád lidem vykouzlím úsměv na tváři," uvedl.

"Není to kvůli penězům. V posledních šesti nebo osmi týdnech jsem měl několik zajímavých nabídek, ale chtěl bych to zkusit v této soutěži a v tomto klubu," vysvětlil.

Warnock nahradí Barryho Robsona, který byl po roce ve funkci dočasného a posléze stálého trenéra odvolán po nedávné remíze 1:1 s Dundee FC. Tradiční klub se v probíhající sezoně trápí a po 22 odehraných zápasech (6-7-9) Premiership se nachází ve skupině o udržení.

Tradiční klub ponechá ve funkci asistenta Petera Levena, jenž o víkendu dovedl mužstvo k remíze 1:1 se Celticem, kromě něho bude Warnockovi k ruce i Ronnie Jespon. Nový šéf lavičky nemá příliš času na rozkoukání, Aberdeen čeká už v úterý další ligové klání s Rangers.

Warnockovo zmíněné působení v Huddersfieldu Town bylo v tomto anglickém klubu již jeho druhé, kromě toho během více než čtyřicetileté kariéry vedl mimo jiné Sheffield United, Crystal Palace, Queens Park Rangers nebo Cardiff City.