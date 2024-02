Pochettino po dalším kolapsu Chelsea: Čas, čas, čas... Je to složité. Omlouváme se fanouškům

Neprožívá vůbec ideální období. Dost možná čelí nejtěžší zkoušce ve své trenérské kariéře. Mauricio Pochettino (51) se dokonce po nedělní prohře s Wolves omlouval fanouškům, že současné výkony Chelsea neodpovídají bohaté historii klubu. Blues jsou totiž po druhé po sobě jdoucí porážce v tabulce Premier League už jedenáctí.

Když minulý týden Chelsea nestačila na Liverpool (1:4), zmiňoval Pochettino v souvislosti se svým mladým kádrem vliv stresu. Ten si zatím celkem nepřipouští Cole Palmer, který svým desátým gólem v probíhajícím ročníku Premier League poslal Blues do vedení. Wolves se ale díky hattricku Matheuse Cunhy a vlastní brance Axela Disasiho dočkali na Stamford Bridge první výhry od roku 1979.

"Když jsme dali gól, měli jsme zápas ve svých rukou. Pak jsme inkasovali, začali jsme být nervózní a nezvládli jsme stres. Měli jsme šance na vyrovnání na 2:2, ale pak jsme dostali třetí gól. Jsme zklamaní, omlouváme se fanouškům a děkujeme těm, kteří zůstali a podporovali nás až do konce. Mrzí nás to," řekl Pochettino a vzápětí dodal: "Samozřejmě si myslím, že to dokážeme změnit. Po Liverpoolu jsme cítili zklamání, dnes jsme vedli 1:0, ale udělali jsme příliš mnoho chyb, což si v Premier League nemůžete dovolit."

Od doby, kdy před necelými dvěma lety převzalo vedení klubu konsorcium spolumajitele Los Angeles Dodgers Todda Boehlyho, utratila Chelsea za nové hráče více než miliardu liber. Od vyhazovu Thomase Tuchela na začátku minulé sezony však prožívá nejen výsledkový úpadek a fanoušci dávají svůj názor najevo hlasitým bučením.

Chelsea si může jejich přízeň alespoň částečně získat zpátky na konci února, kdy vyzve ve finále Ligového poháru Liverpool. Pochettino však uvedl, že se nyní bezprostředně soustředí na středeční opakovaný zápas FA Cupu s Aston Villou.

"Zklamání je obrovské. Musíme se restartovat a být připraveni na FA Cup proti Aston Ville. Je normální, že neodpovídáme historii klubu. Je to jiný projekt a je to otázka času. Ale je pro mě složité pořád říkat, že potřebujeme čas, čas, čas... Musíme toho ukázat víc. Až do zápasu s Liverpoolem jsme byli dobří, pak jako by se všechno pokazilo," uzavřel argentinský kormidelník.