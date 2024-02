Stáže v Premier League i angažmá v Arábii. Mikolanda se snaží v Benešově zúročit zkušenosti

Střed tabulky nestačí. Benešov je po pádu do divize v polovině sezony na osmé příčce skupiny C a pod vedením trenéra Petra Mikolandy (39) se snaží nabrat dech, aby se na jaře posunul tabulkou výš. "Na postup už to letos nebude, ale zázemí má Benešov úžasné. Výhledově bychom se chtěli vrátit do třetí ligy," neskrývá ambice stále velmi mladý kouč, který nabíral zkušenosti na prestižních fotbalových adresách.

V Benešově může Mikolanda využívat veškerou modernu. Třeba GPS vesty, díky nimž má k dispozici potřebná data, jak si jeho svěřenci vedou. V zimě mohli Středočeši vyrazit i na soustředění do Harrachova. "Jsem zastáncem práce v pohybu na hřišti, ale tady jsme si to odběhali v lese," usmívá se kouč.

Tři dny v netradičním prostředí byly o dřině, ale i o tmelení party. "Makalo se i v hale. Snažíme se být nároční, aby hráči poznali, jaký je diskomfort. Do něj se v určité fázi zápasu také dostanou, tak aby na to byli připravení," vysvětluje Mikolanda, proč tým polyká náročné tréninkové dávky. Díky dobré přípravě by měli být hráči i odolnější vůči zraněním.

Tabulka Divize C. Livesport

Při náročné dřině si fotbalisté občas v zápřahu uleví, to však Mikolanda bere. "Někdy nadávají. Ale je to všechno třeba. To, že někdo uběhne deset kilometrů, tak to ještě neznamená, že je nařachaný, když ho pak necháte na hřišti odběhat dvacetkrát pět set metrů, tak je to najednou jiné. A my musíme být připravení opravdu dobře, divize C je specifická," má jasno trenér, jenž to fotbalově dotáhl kromě jiného třeba až do anglického West Hamu United.

Právě tam vyrazil na jednu ze stáží, když chtěl okouknout moderní trendy současného fotbalu. Přimluvili se za něj Tomáš Souček či Vladimír Coufal? "Kluci jsou kamarádi, ale tady jde o to, že se můžete podívat na tréninkový proces, takže potřebujete spíš známé ve vedení. A Mark Noble, který byl mým spoluhráčem, je ve West Hamu sportovním ředitelem," přibližuje cestu na trénink Kladivářů trenér Benešova.

Okoukat něco nového zajel na jaře 2023 i do Liverpoolu. Moderní pojetí týmu vedeného Jürgenem Kloppem Mikolandovi imponuje. "Byl jsem tam v době, kdy ještě nikdo neměl ani tušení, že trenér v klubu skončí. Současný Liverpool je něco nedosažitelného. Co tam dělají s mládeží...," zasní se Mikolanda při vzpomínkách na Reds. Ostatně za Kloppem a spol. se byl podívat už v minulosti v Dortmundu, když studoval trenérskou licenci.

Cenné zkušenosti sbíral rovněž v Brightonu, který především v minulé sezoně udivoval Premier League, i na dalších třech anglických adresách. Ještě před covidem si pak užil štaci v Saúdské Arábii. Je jasné, že v plné palbě nemůže nároky z nejlepších soutěží světa aplikovat v současném divizním působišti, ale řada věcí se může hodit. Nikdy třeba neurčuje střelce, který půjde zahrávat pokutový kop.

Nejbližší program fotbalistů Benešova. Livesport

"V Saúdské Arábii jsem to dvakrát udělal a oba střelci selhali. Před utkáním je pět vybraných hráčů a z nich pak jde na penaltu ten, který se na hřišti cítí nejlépe. Vím, že se stejně může stát, že penaltu nedáme, ale už nikdy střelce určovat nebudu," prozrazuje s úsměvem.

Teď ale musí na zahraniční štace zapomenout a soustředí se jen na Benešov. "Makáme. V přípravě hodně střídáme, tak šedesát minut vydržíme v tempu, jaké bych si přál," pochvaluje si pokrok náročný trenér a věří, že se jeho svěřenci posunou na jaře alespoň o nějakou příčku tabulkou směrem výš.

Příkladem, jak makat, jsou pro mladíky i tři zkušené opory, které tvoří osu týmu. Občas prý mají "veteráni" drobnou úlevu, jakmile se ale dostanou na hřiště, je to v jejich podání jízda. "Pilík je pořád fantastický běžec, během zápasů dá dvanáct kilometrů. Čmovš je typický stoper. Je hodně náročný na defenzivu a Nešpor je také nesmírně platný. Mladým klukům všichni ochotně radí," pochvaluje si Mikolanda chování zkušeného jádra benešovského týmu.