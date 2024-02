Příběh prvních šesti měsíců Bellinghama v Realu: Inspirace, góly, pokora i první trofej

Jude Bellingham (20) potvrzoval nesporné fotbalové kvality už dlouho před červencovým přestupem do Španělska. Prakticky ihned po příchodu do Realu Madrid však začal zářit naplno. Pro klubový televizní kanál zhodnotil mladý Angličan svých prvních šest měsíců na Estadio Santiago Bernabéu, kde se cítí jako doma.

Bellingham vede společně s Arťomem Dovbykem tabulku střelců La Ligy, oba mají na kontě 14 gólů. Je jednou z nejjasnějších evropských komet aktuální sezony a řada odborníků ho považuje za nejlepšího hráče současnosti. Rodák z anglického Stourbridge mluvil v rozsáhlém rozhovoru o mnoha tématech...

...o inspiraci ostatními: "Snažím se opakovat všechny dobré věci, které jsem viděl u bývalých i současných hráčů. Přidal jsem je ke svému způsobu hry, abych se zlepšoval. Na hřišti je to vidět, jako hráč jsem směsicí mnoha věcí. A to i z doby, kdy jsem působil v Championship v Birminghamu. Nezaměřoval jsem se ale na žádného konkrétního fotbalistu. Jsem sám sebou, jsem Jude a nesnažím se být někým jiným."

...o jedinečném přivítání: "Byl to pro mě nezapomenutelný den s rodinou a přáteli, jeden z nejlepších dnů mého života. Byl jsem velmi hrdý na to, jak to všechno proběhlo. Neuvěřitelný, úžasný zážitek. Když na mě přišla řada a prezident mě zavolal na pódium, byl jsem velmi nervózní. Nevěděl jsem, co říct, neměl jsem nic připraveného. Tak jsem prostě řekl, co mi proběhlo hlavou. A nakonec to dopadlo dobře."

Bellingham při tréninku. AFP

...co znamená být součástí Realu: "Víte, že je to největší klub na světě, ale když to zažijete zblízka, jako na Bernabéu po rekonstrukci, je to něco velkolepého. Jako hrát v koloseu, připadáte si jako gladiátor. Je nemožné vejít na stadion a nebýt sledován. Někdy je to dobré, někdy tolik ne."

...o tamním prostředí: "V Madridu si připadám jako doma, i moje rodina se tu cítí dobře. Fanoušci jsou uctiví, chovají se ke mně velmi dobře. Cítím se, jako bych tu s trenérským štábem a spoluhráči byl už roky. Se začátkem jsem velmi spokojený, jde jen o to, abych stejnou úroveň udržel po celou sezonu."

...o debutu v Bilbau: "Pěkný první gól, David Alaba mi poslal dobrý míč. Někdy je těžké ho dobře trefit, když letí tak vysoko, proto jsem se soustředil, abych mířil dolů. Možná v tom byla i trocha štěstí, ale střela byla dobře umístěná. Když přijdete do nového klubu, je na vás vyvíjen velký tlak, proto byl dobrý start velmi důležitý."

...o své pozici na hřišti: "Moje role se od mého příchodu změnila. V Dortmundu jsem dával hodně gólů, ale hrál jsem víc odzadu, bylo to těžší. Nyní hraju proti nejlepším na světě spíš jako desítka, blíž pokutovému území soupeře. Na hřišti mám volnost pohybu a líbí se mi, že mohu tvořit i zakončovat. Musím dál dělat svou práci, využívat svých kvalit a pomáhat týmu."

Ihned po příchodu do Madridu začal naplno zářit. AFP

...o vlastní povaze: "Jsem stejný člověk v rozhovorech po zápase i doma s přáteli. Mám skvělou příležitost dělat to, co mě v životě baví nejvíc. To nemůže říct mnoho lidí na světě a já si té možnosti vážím. Se spoluhráči se každý den smějeme, ale když přijde čas zvážnět, stává se ze mě jiný člověk. Když jsem v kabině, soustředím se na profesionální stránku věci."

...o každodenním životě: "Brzy vstávám na trénink, jedu do komplexu Valdebebas a potom domů. Někdy si zajdu na kávu poblíž místa, kde bydlím, nebo do centra na oběd. Pak se vrátím a chvíli odpočívám na zahradě, pokud je hezky. Když tady mám přátele, zajdeme na večeři. Lidé, které potkávám ve městě, se o mě velmi zajímají. Cítím se tu jako doma."

...o Viniciusovi jako fotografovi: "Ten moment byl skvělý. Na tomto týmu nejvíc oceňuji, že se všichni spoluhráči navzájem baví. Když uděláte něco výjimečného nebo dáte gól, všichni se usmívají a mají z vás radost. Tu fotku jsem viděl, je jedna z mých nejoblíbenějších."

...o vítězné mentalitě: "Jsme v čele tabulky, vyhráli jsme Superpohár i skupinu Ligy mistrů. Škoda jen Copa del Rey. Na týmové úspěchy jsem ale nesmírně hrdý, stejně jako na to, že jsem k nim mohl pomoci. Tým funguje a hraje dobře, což mi hodně pomáhá."

...o vyrovnávací brance v El Clásiku: "Pravděpodobně můj zatím nejlepší gól. Abych byl upřímný, nehrál jsem dobře. Ale táhl jsem gólovou šňůru, takže jsem zůstával klidný a věřil, že když se naskytne příležitost, prosadím se. Věřil jsem, že zápas dokážeme otočit. A to se nakonec povedlo a já dal gól."

...o vítězné trefě proti Barceloně: "Bylo tam hodně přihrávek, pak Dani Carvajal našel Luku Modriče a míč se trochu odrazil. Někteří lidé říkají, že jsem měl štěstí, ale když se všichni zastavili, já ještě běžel. Asi to nebyl náš nejlepší zápas, ale právě v takových chvílích musíte ukázat bojovnost a charakter. To jsme udělali a získali jsme cenné vítězství."

...o první trofeji s Realem: "Není snadné jet do Saúdské Arábie uprostřed sezony. Hráli jsme proti dvěma silným týmům a myslím, že proti Atlétiku jsme dominovali. Měli jsme smůlu, že se šlo do prodloužení, ale mužstvo opět ukázalo charakter. Ve finále se ukázala naše třída a kvalita. Získal jsem první titul, byl to pro mě velmi důležitý moment. Člověk jde do takového klubu, aby zažil právě takové chvíle. Doufám, že jich bude víc."

...o pokoře: "Když hraju, nikdy se po mně nechce, abych dělal něco, co jsem v minulosti nedělal nebo co neumím. Když jsem doma, rodiče se zaměřují na to, abych byl dobrým člověkem a šel příkladem mladšímu bratrovi. Vždycky mi říkají, že fotbal je něco navíc a že mám zůstat takový, jaký jsem. Už nejsem začátečník a vím, že přijdou vzestupy i pády, ale mám kolem sebe lidi, kteří mi věří a pomáhají. Díky nim mě špatné chvíle neovlivňují."