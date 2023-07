Liverpool ztratí svého kapitána, Henderson se ve videu rozloučil s fanoušky

Kapitán fotbalistů Liverpoolu Jordan Henderson (33) se ve videu na sociálních sítích rozloučil s fanoušky a potvrdil, že klub po dvanácti letech opouští. Očekává se, že zkušený anglický záložník odejde do saúdskoarabského týmu Al-Ettifaq, který za něj podle médií zaplatí 13 milionů liber (365 milionů korun).

"Těžko se dá těch dvanáct let shrnout do pár slov a ještě těžší je říct sbohem. Díky za všechno. Nikdy nepůjdeš sám," zakončil Henderson rozloučení s fanoušky slovy z liverpoolské hymny "You'll never walk alone."

Henderson přišel na Anfield v roce 2011 z rodného Sunderlandu a za Liverpool odehrál 492 utkání. V roce 2020 dovedl "Reds" jako kapitán k prvnímu anglickému titulu po dvaceti letech. S týmem také vyhrál Ligu mistrů, Anglický pohár, Ligový pohár a mistrovství světa klubů. V reprezentaci odehrál 77 zápasů a je vicemistrem Evropy z roku 2021.

V Al-Ettifaqu se Henderson sejde s bývalým spoluhráčem a předchůdcem v roli kapitána Liverpoolu Stevenem Gerrardem, jenž tento měsíc v klubu podepsal jako trenér tříletou smlouvu.