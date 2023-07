Bayern má zájem o obránce Walkera. Budeme o něj bojovat, říká odhodlaně Guardiola

Trenér úřadujícího mistra Premier League Pep Guardiola (52) prohlásil, že Manchester City bude bojovat o udržení Kylea Walkera (33), kterého se snaží zlákat Bayern Mnichov.

Anglický reprezentant Walker, který má v Manchesteru City ještě rok platnou smlouvu, je jedním z klíčových hráčů Guardiolova týmu. Jeho univerzálnost mu umožňuje hrát jak v obranné čtyřce, tak ve stoperské trojici.

Obránce, kterého City podepsalo v roce 2017 za částku 52,5 milionu eur, získal s anglickými mistry 12 velkých trofejí, včetně historického treblu v uplynulé sezoně.

"Je to pro nás nesmírně důležitý hráč. Jeho specifické kvality jsou nenahraditelné. Ano, v konečném důsledku ho chceme. Nevím, co se stane. Vím, že jsme v kontaktu, a to oba kluby. Budeme o něj bojovat, stejně jako o něj určitě bude bojovat Bayern... Nevím, jak to dopadne," řekl Guardiola před středečním předsezonním přátelským zápasem mezi oběma kluby.

Na otázku, zda Walker nastoupí právě proti Bayernu v Tokiu, Guardiola odpověděl. "Proti Bayernu potřebujeme naše nejlepší hráče. Doufáme, že s námi zůstane i v příští sezoně, tak proč by nemohl hrát?"

A tak se také stalo. Angličan byl nejen v základní sestavě, ale byl také kapitánem a sledoval, jak spoluhráč McAtee vstřelil gól, přičemž byl po přestávce součástí hromadného střídání. V souboji dvou aktuálních mistrů svých zemí zvítězil ten anglický výsledkem 2:1.

Přehled zápasu Man. City – Bayern 2:1