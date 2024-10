Como s Parmou si rozdělily body. Boloňa zapsala už šestou remízu z osmi utkání

Como prodloužilo díky remíze 1:1 s Parmou sérii neporazitelnosti ve všech soutěžích na Stadiu Giuseppe Sinigaglia na 11 zápasů. V souboji nováčků Serie A se nejprve trefil hostující Ange-Yoan Bonny, na jehož branku odpověděl prvním gólem v sezoně Nico Paz. Boloňa ještě 17 minut před koncem vedla na v Janově 2:0 a možná by i dotáhla zápas do vítězného konce, to by ale na hřišti nesměl být Andrea Pinamonti, který dvěma góly v závěru vystřelil domácím remízu 2:2.

Como inkasovalo úvodní gól v sedmi z posledních 10 domácích zápasů, v úvodu se ale musel ohánět brankář Parmy Zion Suzuki. Několika úžasnými zákroky vyrazil střely Patricka Cutroneho i Gabriela Strefezzy. Také hosté byli v úvodní čtvrthodině blízko k prolomení nerozhodného stavu, když Pontus Almqvist překonal Emila Audera, ale trefil tyč.

Parma se ve 20. minutě ujala vedení, když Bonny nádherným zakončením z bezprostřední blízkosti nedal Auderovi šanci. Alieu Fadera téměř okamžitě odpověděl, ale jeho pokus Suzuki skvěle vyrazil a kapitán Coma Cutrone byl opět vychytán japonským internacionálem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Přestože se Parma dostávala pod stále větší tlak domácích, v prvním poločase podruhé trefila brankovou konstrukci, když Adrián Bernabé z trestného kopu napálil stejnou tyč jako předtím Almqvist. Nicméně útočné snahy Coma se nakonec vyplatily, když v závěru první půle vyrovnal Paz, který se prosadil prudkým zakončením z hloubi pokutového území.

Druhý poločas začalo Como stejně jako ten první, když Ignace van der Brempt mířil přímo na Suzukiho, načež Cutrone nastřelil břevno. Krátce po hodině hry Parma potřetí trefila tyč po střele Valentina Mihaily zpoza pokutového území.

S blížícím se závěrečným hvizdem se Mihaila znovu pokusil dát gól, ale tentokrát jeho střela letěla mimo. To byla poslední příležitost odpoledne, Parma a Como se po dělbě bodů dál nacházejí v dolní polovině tabulky Serie A. Přesto mohou být oba týmy se startem do nového ročníku spokojeny.

Prvotní iniciativu na svou stranu strhla hostující Boloňa. Skvěle hrál především útočník Riccardo Orsolini, který trápil defenzivu domácích od úvodních minut. Ve 20. minutě se protáhl středem hřiště a z dálky otestoval Nicolu Lealiho. Aktivní Boloňa si nadále tvořila šance a úspěchu se dočkala ve 37. minutě a znovu u toho byl Orsolini.

Nikola Moro poslal útočníkovi dlouhý diagonální míč, Orsolini se prosmýkl kolem bránícího hráče a i za pomoci teče Johana Vásqueze poslal Boloňu zaslouženě do vedení. Po změně stran se hra vyrovnala, nicméně gólu se dočkali opět hosté. K odraženému míči se dostal Jens Odgaard a nekompromisní střelou k tyči přiblížil svůj tým k vítězství.

Boloňa se dvoubrankovým vedením nechala ukolébat a trest přišel z kopačky Pinamontiho, který v 73. minutě usměrnil přihrávku Jeffa Ekhatora k tyči, čímž zadělal na dramatickou koncovku. S blížícím se koncem tlak Janova sílil a prakticky neustále se hrálo před brankou Federica Ravaglii.

Kýžené vyrovnání nakonec přišlo po standardní situaci. Aarón Martín centrem našel Pinamontiho hlavu, kterou italský útočník poslal nechytatelně pod břevno. Přesným zakončením nejen zajistil Janovu remízu, ale také protáhl trápení Boloni s neoblíbeným soupeřem. Z posledních 11 vzájemných duelů totiž Boloňa vyhrála pouze jediný.